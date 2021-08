Drentse veteraan over opmars Taliban: 'Erg zuur na al het geleverde werk'

In hoog tempo veroveren de Taliban namelijk terrein op het Afghaanse regeringsleger, met als dieptepunt de verovering van Kunduz dit weekend, de vijfde stad van het land. Het betekent de grootste overwinning van de Islamitische beweging sinds het terugtrekken van de Westerse troepen eerder dit jaar.

Zuur gevoel

Veteraan Arjan Bouwmeester uit De Wijk kijkt de situatie met lede ogen aan. "Het is heel erg zuur als je kijkt naar het werk wat we allemaal geleverd hebben." Bouwmeester werd twee keer op missie gestuurd naar Afghanistan: in 2010 verbleef hij meer dan vier maanden in Uruzgan en twee jaar later zat hij meer dan een half jaar in Kunduz. "Meer dan een jaar van mijn leven", aldus Bouwmeester.

"Maar ik kijk ook positief op de missie terug, ook als je de berichten van de laatste dagen leest", vervolgt hij. "We hebben qua hulpverlening veel kunnen doen. Het is nooit helemaal voor niks geweest. Er zijn gezinnen die veel aan ons hebben gehad, maar het is wel zuur om dit zo te zien."

Toen Bouwmeester werd uitgezonden naar Kunduz, was dat vanuit de Johannes Post Kazerne in Havelte. Bouwmeester was actief bij de infanterie, in Kunduz zorgde hij voor de veiligheid terwijl politieagenten opgeleid en getraind werden. Een proces van de lange adem, met als doel om rust en stabiliteit te brengen. Iets dat door de Taliban nu ruw verstoord wordt.

Het Afghaanse leger is niet in alle omstandigheden opgewassen tegen de Taliban (Rechten: Ajmal Kakar/Xinhua) Xinhua News Agency / eyevine)

Leger niet opgewassen

"Ik denk dat er momenteel niet de middelen en de financiën zijn om weerstand tegen de Taliban te bieden. De Taliban zijn nooit weggeweest, ook niet toen wij er waren. Met onze aanwezigheid gebeurde er in Kunduz niet zo heel veel, maar de Taliban zijn altijd onder ons gebleven. Wij hadden ze dan wel onder controle; dat ging best goed. Zo hebben we de burgers een belangrijk stukje veiligheid geboden, op verschillende vlakken. Niet alleen fysiek, maar ook op geneeskundig gebied bijvoorbeeld."

Maar nu de troepen weg zijn uit het land, valt Afghanistan steeds meer in handen van de Talibanstrijders. Bouwmeester wil desondanks benadrukken dat alle inspanningen niet voor niks zijn geweest. "Wij in Nederland zijn veel verder, maar als je Afghanistan binnenkomt dan word je teruggeworpen in de Middeleeuwen." Met iets 'kleins' zijn ze daar al erg geholpen. "Maar nu je ziet dat de Verenigde Staten en Europa zich hebben teruggetrokken, vervalt alles weer."

Bouwmeester zette zich samen met andere militairen in voor de lokale bevolking in Afghanistan (Rechten: Arjan Bouwmeester)

De veteraan voelde daarom aankomen dat de Taliban een opmars zou maken, toen de grootmachten aankondigden zich terug te trekken uit het gebied. "Maar de Taliban zijn daarnaast ook diepgeworteld in Afghanistan. Dat is niet te beschrijven. De Taliban voeren de strijd vanuit het geloof, zij zijn heel erg volhardend. Voor de aanwezige militairen was het meer hun 'werk'. Maar de Taliban kennen de weg en de bevolking. Ze zijn altijd al succesvol geweest in hun strijd."

Opmars

Bouwmeester volgt de situatie in het gebied op de voet. Volgens hem was de opmars van de Taliban de afgelopen tijd goed zichtbaar in het land, onder andere in de gebieden waar Westerse troepen in het verleden zaten. "Zo is een oude voorpost waar we actief waren veroverd. Als je het de afgelopen tijd een beetje volgde, zag je het al aankomen", doelt de veteraan onder meer op de verovering van Kunduz.

Bouwmeester was maandenlang actief in Uruzgan, later ook in Kunduz (Rechten: Arjan Bouwmeester)

De in Elim geboren Bouwmeester is zeker dat de Taliban onder de duim waren gebleven als de troepen van de grootmachten nog aanwezig waren. "Dit was ons nooit overkomen, maar om te zeggen dat daarom alles voor niks is geweest? Absoluut niet. Dankzij ons konden bijvoorbeeld meisjes en vrouwen naar school. Dat had echt te maken met de aanwezigheid van de VS, Europa en ook Australië."

De Nederlandse militairen werden ook graag gezien door de lokale bevolking, vertelt Bouwmeester. "Zij waren dankbaar, en hadden niets dan lof over voor onze daden. Dat bevestigt het verhaal dat alle inspanningen ergens goed voor zijn geweest. Want niet alleen de mensen daar zijn geholpen, ook zijn dankzij onze aanwezigheid bijvoorbeeld belangrijke kopstukken van de Taliban uitgeschakeld."

Weer militairen sturen?

Maar de Taliban zullen niet verdwijnen uit Afghanistan, denkt Bouwmeester als hij een blik vooruitwerpt in de toekomst. "Dat zit zo diepgeworteld in het land, en het hoort bij het geloof en de denkwijze van een bepaalde groep. Het gaat niet lang meer duren en dan hebben ze bijna heel Afghanistan in handen."

Is het dan een optie om weer militairen naar het gebied te sturen? "Als je dat doet, en je vertrekt tien jaar later weer met z'n allen, dan krijg je opnieuw hetzelfde verhaal", aldus Bouwmeester. "De Taliban gaan niet zomaar weg." Het is dus een lastig dilemma, zegt Bouwmeester. "We hebben hard gewerkt en ons best gedaan, maar echt een antwoord is hierop niet te krijgen."

Afghanistan-oorlog

Op 7 oktober 2001 begonnen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië onder de naam Operation Enduring Freedom een militaire operatie, gericht tegen Al Qaida en de Taliban. Uit Amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat Al Qaida achter de aanslagen van 11 september zit. De organisatie van Osama Bin Laden opereert vanuit Afghanistan, waar de Taliban de macht hebben.

Nederland kwam dat jaar al in beeld, onder meer door Amerikaanse eenheden te ondersteunen en een fregat, onderzeeboten en vliegtuigen naar het gebied te sturen. Sindsdien is ons land altijd betrokken gebleven bij de missie, maar na zo'n twintig jaar zijn er geen Nederlandse militairen actief in Afghanistan. De oorlog kostte 25 Nederlandse militairen het leven en tientallen raakten gewond.

Nederland blijft de Afghaanse strijdkrachten en politie nog wel financieel steunen. En het blijft helpen met de ontwikkeling van de Afghaanse stabiliteit, veiligheid en rechtsorde. Het einde van de militaire missies betekent volgens het kabinet daarom niet het einde van de Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan.

Bekijk de RTV Drenthe-documentaire Missie Kunduz Voormalig RTV Drenthe-verslaggever Jeroen Kelderman verbleef in november 2012 een week lang in Kunduz. Hij maakte er de documentaire Missie Kunduz. Daarin werden de militairen Mark, Richard en Roelof gevolgd tijdens hun uitzending in Afghanistan. Kelderman won er in 2013 de Stan Storimans-prijs mee. Dat is een Nederlandse vakprijs voor de cameraman of -vrouw die de beste nieuws- of actualiteitenreportage heeft gedraaid. Kelderman was de eerste camjo-journalist die de prijs won (dat betekent dat journalist Kelderman zelf zijn beelden maakte).

Missie Kunduz

