Bieverdainsten: Sanne (18) plukt bloemen voor haar vakantiegeld

Hoge laarzen, niet bang zijn om vies te worden en een goede oog-handcoördinatie. Dat zijn kenmerken van een goede bloemenplukker op de droogbloemkwekerij in Bovensmilde. Gelukkig bezit de achttienjarige Middelbos die naar eigen zeggen allemaal. "Je moet wel houden van hard werken", vertelt ze. "En daarnaast is het is gewoon heerlijk om in de buitenlucht bezig te zijn. En natuurlijk is er tijd om te ouwehoeren."

Per toeval kwam Middelbos terecht tussen de droogbloemen. "Ik zat op het Gomarus College in Assen. Daar zag ik een flyer hangen. Samen met wat vriendinnen zijn we hier toen begonnen. Zij zijn inmiddels allemaal al gestopt, maar ik ben er nog steeds."

Oogstseizoen

Zo'n veertig jongeren staan in het veld bij Maatschap Bruggenkamp. Het bedrijf viert dit jaar het veertigjarig bestaan. Al die jaren werken ze tijdens het oogstseizoen met jongeren uit de buurt. "We zijn er ooit mee begonnen en het werkt gewoon fijn", legt Nina Bruggenkamp uit.

Bij de droogbloemkwekerij zijn ze nog steeds op zoek naar jongeren die ook mee willen helpen. "We hebben wel 180 aanmeldingen nodig om hier op één dag met zestig mensen in het veld te kunnen staan. Niet iedereen kan altijd elke dag werken, dus wij zijn eigenlijk altijd op zoek naar meer jongeren", vertelt Bruggenkamp.

Bekijk hieronder de video over de bijzondere bijbaan.