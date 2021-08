Hoe corona een diepe wond in De Omloop sloeg: 'Het was een achtbaan'

In de uitzending van Noord Vandaag van RTV Noord blikte Inge Pesch, directeur van zorginstelling Dignis, terug op een bewogen tijd.

"Het was een achtbaan waar we in zaten", zegt ze. "In Norg overleden in korte tijd veel bewoners en toen dachten we dat het wel meeviel op de overige locaties, maar dan ineens gaat het voor Kerst zó hard op verschillende locaties. Dat wil je je personeel, de bewoners en hun familie niet aandoen, maar het gebeurt."

Bijna alle inwoners gevaccineerd

Momenteel is het in de verpleeghuizen van Dignis rustig als het op de gevolgen van het coronavirus aankomt. Pesch: "We hebben af en toe wat positief geteste medewerkers en ook hebben we vandaag (maandag, red.) toevallig nog een afdeling moeten sluiten, maar over het algemeen loopt het met een sisser af. Al moet ik die uitspraak wel even afkloppen."

Zo'n 95 procent van de bewoners van Dignis is inmiddels gevaccineerd, weet Pesch. "Al kan niet iedereen vanwege de gezondheid geprikt worden", verklaart ze de overige vijf procent deels. Of alle personeelsleden gevaccineerd zijn, weet Pesch niet. "Dat mogen we niet vragen."

Dignis-bestuurder Inge Pesch (Rechten: RTV Noord)

Alle activiteiten vielen stil

Pesch was ten tijde van de uitbraken in Groningen medisch directeur van Dignis en daardoor nauw betrokken bij de gebeurtenissen. "Je staat voortdurend 'aan' en hebt geen tijd om stil te staan bij de mensen die overlijden, terwijl je die mensen kent. Het is toch anders als je de mensen kent. Daarnaast hebben medewerkers gehad die ziek zijn geworden."

Niet alleen het virus zelf gaf de nodige moeilijkheden in de verpleeghuizen, ook de bijbehorende maatregelen gaven problemen. "We hebben altijd veel activiteiten in onze huizen en ineens viel dat stil. Dat was voor mensen het moeilijkste. Daar kwam ook nog eens bij dat wanneer iemand afscheid wilde nemen, dan slechts kon dat in beperkte mate. Maar niet iedereen durfde dat aan en zo nam het personeel soms de plek van familie in, als familie niet durfde."

Inmiddels hebben we de ergste periode wel achter de rug, denkt Pesch. "Ik ben een optimistisch mens en blij dat er een hoge vaccinatiegraad is. Toch blijft het een spannende tijd."

