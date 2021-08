Drents Duuster: het beste gesprek ooit en hectiek op de spoedpost

De nacht begint vroeg op de kermis in Emmen. Het weer speelt nachtbrakers parten, maar drukt de pret allerminst. Zo wordt er flink naast de prijzen gegrepen bij de kraantjes, al zijn sommige gokkers niet voor één gat te vangen. "Daar is-ie dan! Eindelijk. Mag ook wel na zoveel pogingen", lacht een gelukkige kermisbezoeker.

Gewoon knippen

Als nog een geluksvogel zijn kniptactiek heeft uitgelegd: - gewoon knippen - en een botsauto een meisje van de sokken heeft gereden (liep met een sisser en veel gelach af), hebben Jan en Tom genoeg kermis gezien.

Op naar het terras, waar het langzaamaan richting middernacht loopt. Het tijdstip waarop de horeca haar deuren moet sluiten. Martijn Marissen zit samen met broer Patrick en vriend Joney Keizer op het terras aan de Desperados. Het blijkt niet de eerste alcoholische versnapering van de mannen te zijn: "Maar dit is ook niet ons laatste biertje, want er komt nog een bucket aan." Het is inmiddels 23:11 uur, maar die deadline halen is hen wel toevertrouwd.

Bezopen en verzopen katjes

Nadat er nog een aantal bezopen en verzopen katjes voorbij zijn gekomen, warmen Jan en Tom zich met een kopje koffie op in de auto. Ondertussen zoekt Tom naar een geheime zender die een ieder voorziet van plaatjes in Hi-Fi stereo met een klein regeltje RDS voor de tekstbeleving. En daarbij een Amsteltje voor de smaaksensatie.

(tekst gaat verder onder de foto)

Gerrie van Klinken uit Valthermond is de piraat achter geheime zender 'Radio Wielewaal' (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Zendpiraat Gerrie van Klinken uit Valtermond reageert via WhatsApp: "Ik wilde de zender net uit doen. Maar als jullie komen, dan blijf ik nog wel even draaien." In het lintdorp prijkt de kerstverlichting bovenin de vlaggenmast. Hij heeft bij zijn woning een klein kroegje gesitueerd waarin de rook van de zware shag danst op de muziek die door de ruimte schalt: "Ja, hier zitten we altijd. De jongens zijn net weg."

Bang voor Agentschap Telecom is Van Klinken niet: "Als ze je vroeger pakten, dan was je het hele spul kwijt. Tegenwoordig betaal je 2500 euro boete. Ik heb in mijn leven twee keer zo'n boete gehad." Doorgaan doet-ie stug: "Het is nou eenmaal met de paplepel ingegoten."

Hectische nacht spoedpost

De zender gaat uit en rond de klok van 01.00 uur komt er een ambulance aan bij de spoedpost van ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep in Emmen. Een iets te gezellige barbecue en het nuttigen van verschillende alcoholische drankjes komt een man van middelbare leeftijd duur te staan. Met hevige buikkrampen wordt hij binnen gebracht.

Ilonka Bürmann is verpleegkundige van dienst die nacht: "Het is een hectische nacht. We hebben negen mensen liggen, dat is veel voor een nachtdienst." De ervaren spoedpostmedewerkster moet veel handelingen in een kort tijdsbestek verrichten, maar doet dat op ervaring: "Samen met mijn collega's lukt het altijd wel."