Verdachte steekpartij op Raadhuisplein in Emmen blijft vastzitten

De steekpartij was op het Raadhuisplein in Emmen (Rechten: Emmen24Media)

Een 20-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij een plaatsgenoot heeft neergestoken bij de skatebaan op het Raadhuisplein in Emmen, blijft de komende maanden vastzitten. Dat bleek vandaag tijdens de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen.

De Emmenaar wordt ervan verdacht dat hij op 31 mei 's middags een 17-jarige plaatsgenoot in zijn arm heeft gestoken. Die werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte meldde zich later zelf op het politiebureau.

Over de aanleiding voor het geweld werd tijdens de korte zitting niks gezegd. Het Openbaar Ministerie verdenkt de jonge Emmenaar van poging tot doodslag. Voor de zaak half november inhoudelijk behandeld wordt, moet er nog een rapport komen over het letsel van het slachtoffer. Dat is nog niet klaar.

Onderzoek

Ook wilde het Openbaar Ministerie onderzoek doen naar de psychische toestand van de Emmenaar, maar die wil daaraan niet meewerken. De man is vaker met justitie in aanraking geweest en is in 2019 ook onderzocht. Dat was wel genoeg, zei de man, die de zitting via een videoverbinding volgde vanuit de gevangenis.

Lees ook: