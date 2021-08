Gratis bijlessen voor kinderen uit minimagezinnen in de gemeente Emmen

Vanaf vandaag kunnen kinderen van minimagezinnen uit heel gemeente Emmen gratis bijlessen en huiswerkbegeleiding krijgen. In juli startte de gemeente Emmen een proefproject in de Emmer wijk Angelslo met organisatie Thuisbasisonderwijs. Dat beviel zo goed, dat het project is uitgebreid naar de hele gemeente.

"Ook hebben steeds meer sponsoren zich gemeld om ons project te steunen. We hebben in een korte tijd 20.000 euro gekregen. Op die manier is de uitbreiding naar de gehele gemeente Emmen mogelijk", vertelt Emiel Veerbeek van organisatie Thuisonderwijs enthousiast.

Drukte voor zijn

In de korte tijd van het proefproject meldden zich vijf gezinnen uit Angelslo via het participatieplatform van gemeente Emmen: doemee.emmen.nl. Veerbeek: "Het zijn meer aanmeldingen dan we verwacht hebben, want zo bekend is de webshop nog niet en de vakantie is nog niet voorbij."

Het is onbekend bij gemeente Emmen en organisatie Thuisbasisonderwijs of er veel behoefte is aan bijlessen in de gehele gemeente. "Maar aangezien de scholen op 23 augustus starten, willen we de drukte alvast voor zijn. Hopelijk krijgen we niet weer te maken met corona", zegt Veerbeek. "Al zijn we daar ook op voorbereid, we hebben inmiddels 170 tutoren die we kunnen inzetten."

Uitdaging

In februari startte Verbeek zijn organisatie Thuisbasisonderwijs samen met Raymond Huisman. Kinderen die niet naar school konden en studenten die geen bijbaan meer hadden in de horeca: één plus één was twee voor de inventieve ondernemers, die zelf ook bezig waren met afstuderen. Al snel wisten de twee een grote groep studenten en docenten aan zich te binden. Veerbeek: "Soms voel ik me wel schuldig als ik op het nieuws hoor dat de horeca geen personeel kan vinden. Dan denk ik, die werken nu bij ons."

Het bedrijf heeft geen winstoogmerk, maar de docenten worden uiteraard wel betaald. Daar is het geld van de sponsoren voor bedoeld. Maar ook gezinnen die (net) niet onder de minimaregelingen vallen, kunnen voor een laag bedrag inschrijven voor groepsbijlessen. Dit gaat via de website van Thuisonderwijs zelf.

Veerbeek zelf hoopt dat er meer sponsoren komen, zodat er meer kinderen geholpen kunnen worden. "Het is alleen maar leuk en een grote uitdaging om alles voor elkaar te krijgen. Ik wil mijn studie dan ook zo snel mogelijk afronden zodat ik me helemaal op dit project kan storten."

