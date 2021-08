Drent fietste vorig jaar bijna 300 kilometer voor de ontspanning

In totaal fietste de gemiddelde Drent vorig jaar 1.036 kilometer, een daling van negen procent ten opzichte van 2019. De tweewieler werd vorig jaar minder gebruikt vanwege de coronamaatregelen, zo constateert BOVAG. Het dringende advies was om thuis te werken, waardoor het aantal fietskilometers voor woon-werkverkeer bijvoorbeeld afnam. Daarnaast werd minder naar school en de opvang gefietst.

Ook werd minder vaak van het stalen ros gebruikgemaakt om naar uitgaansgeleden, verenigingen en sportaccommodaties te gaan. In onze provincie viel daar de grootste daling te noteren, vergeleken met de rest van Nederland: van 199 naar 136 kilometer, een daling van bijna 32 procent.

De fiets werd in Drenthe wel vaker gebruikt als vervoersmiddel om te gaan winkelen. Lag dat in 2019 nog op 117 kilometer per jaar, in 2020 was dat 156 kilometer, oftewel een derde meer.

Landelijk

Op landelijk gebied is ook te zien dat het aantal fietskilometers in totaliteit af nam, maar het vervoersmiddel werd wel vaker werd ingezet voor recreatief gebruik. In 2020 fietsten Nederlanders gemiddeld 254 kilometer per persoon recreatief, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2019. Maar het totale fietsgebruik nam vorig jaar met 13 procent af, tot 966 kilometer per persoon per jaar.

De fiets als 'uitje'

De trend dat de fiets vorig jaar vaker werd ingezet voor afleiding en vermaak, was volgens BOVAG ook een gevolg van het coronavirus. Daardoor moesten sportscholen vorig jaar de deuren sluiten en sporten in clubverband was maandenlang ook niet mogelijk. Bovendien bestond er onzekerheid over vakanties en waren dagattracties op slot. Dat zorgde ervoor dat fietsen populair werd, van recreatieve tochten met de e-bike als 'uitje' tot sportief wielrennen en mountainbiken om fit te blijven.

Flevoland hekkensluiter

Op regionaal niveau zijn er grote verschillen in het fietsgebruik. Zeeland is de enige provincie waar de inwoners in 2020 meer kilometers fietsten dan in 2019; het gemiddelde aantal kilometers per persoon steeg daar met 10 procent tot 1.255. Daarvan waren 389 kilometers recreatief, ook het hoogste aantal van alle provincies. De inwoners van Flevoland fietsten vorig jaar in totaal 'slechts' 672 kilometer.

