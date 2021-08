Drentse medaillewinnaars Van der Breggen en Paulis gehuldigd in Den Haag

Alle nieuwe goudenmedaillewinnaars op de afgelopen Spelen in Tokio werden geridderd. Ze kregen de onderscheiding Ridder in Orde van Oranje-Nassau. Bij Van der Breggen en Paulis is dit eerder al gebeurd na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016.

Bij de huldiging in het Zuiderpark was onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte aanwezig. De premier had lovende woorden voor de medaillewinnaars. "Jullie hebben Nederland op de kaart gezet, de hele wereld ziet dit", zei hij.

Premier Rutte sprak de medaillewinnaars toe (Rechten: ANP POOL/SEM VAN DER WAL)

Naast een toespraak van premier Rutte, spraken ook staatssecretaris Paul Blokhuis (Sport) en chef de mission Pieter van den Hoogenband de succesvolle sporters toe. "Nog nooit hebben we zoveel medailles behaald", stelde staatssecretaris Blokhuis. "We kunnen ons met recht een topsportland noemen. Ik wil jullie namens het kabinet en Nederland bedanken voor dit mooie resultaat."

'Fantastische oogst'

Na de huldiging in het Zuiderpark gingen de medaillewinnaars door naar Paleis Noordeinde, waar zij werden ontvangen door Willem-Alexander en Máxima. De koning en de koningin gingen vervolgens op het bordes op de foto met de medaillewinnaars.

Het koningspaar noemde prestaties van de olympiërs een 'fantastische en historische oogst'. "We kijken ernaar uit de medaillewinnaars persoonlijk te feliciteren", lieten Willem-Alexander en Máxima al weten.

Vanavond staat nog een huldiging van alle olympiërs op het programma in Scheveningen. Daarbij kunnen dus alle Drentse olympiërs van de afgelopen Spelen aanwezig zijn.

De roeiploeg met Ilse Paulis (helemaal links op de foto) voorafgaand aan de huldiging in het Zuiderpark (Rechten: ANP/MARCO DE SWART)

Van der Breggen & Paulis

Het Drentse succes in Tokio kwam van wielrenster Van der Breggen uit Meppel en roeister Ilse Paulis uit Dalen. Die laatste strandde in het zicht van de haven samen met haar roeipartner Marieke Keijser. Het duo was op weg naar goud, maar stond na de race met tranen in de ogen van verdriet. Door een misslag van Keijser verdween een gouden plak in het zicht van de haven. Het lukte Paulis daarmee niet haar olympische titel in Rio te prolongeren. Er werd een bronzen plak behaald.

Van der Breggen, die sinds enige tijd in Meppel woont, behaalde net als Paulis een bronzen medaille. Op de individuele tijdrit bleken alleen Annemiek van Vleuten en de Zwitserse Marlen Reusser te sterk voor haar. De in Zwolle geboren veelwinnaar stopt later dit jaar, na de wereldkampioenschappen in Vlaanderen in september. Maar de wielersport zegt ze niet voorgoed vaarwel. Volgend jaar wordt ze namelijk ploegleider bij haar huidige team, SD Worx.

Tot haar eigen verbazing pakte Van der Breggen brons. "Iemand zei dat ik brons had en ik dacht: dat is dan toch wel lekker. Ik ben er nog verbaasd over." Tijdens de vorige Spelen in Rio won de huidige wereldkampioen goud op de wegrit, en pakte ze de bronzen plak in de tijdrit, net als in Tokio.

Lees ook: