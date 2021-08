Akkerbouwers verwachten goed oogstseizoen

Een perceel zomertarwe van akkerbouwer Erik Emmens uit Zeijen heeft nog tien dagen mooi weer nodig, maar hij heeft ook percelen wintertarwe en zomergerst en die zijn wel klaar. "We hebben natuurlijk veel regen gehad afgelopen weekend, maar ik verwacht met twee à drie dagen mooi weer dat we aan het eind van de week los kunnen", zegt Emmens.

De opbrengst lijkt goed, ziet ook Land- en Tuinbouworganisatie LTO bij andere akkerbouwers. Emmens: "Over het algemeen ben ik over het graan, de bieten en de aardappels heel positief. Maar het moet eerst worden geoogst en dan zien we wel wat de echte balans is."

Hoge opbrengst ondanks fytoftora

"Ik heb hier even een voorbeeldje." Hij laat een aardappelplant zien waar veel aardappels aan zitten. "Het is nu vrij nat; de grond is heel vochtig. Maar ze zijn nog groen en kunnen nog volledig door produceren. Dus het lijkt goed."

Door het wisselvallige weer hebben boeren dit jaar wel veel te maken met de aardappelziekte fytoftora. "In alle percelen zit wel een beetje een beetje fytoftora. Maar het is wel onder controle. We moeten wel bestrijdingsmiddelen spuiten, want er zijn nog geen rassen die resistent zijn tegen fytoftora. Maar over het algemeen is een fytoftorajaar een groeizaam jaar. Dus ik verwacht daar veel van."

Want zoals meestal: elk voordeel heeft zijn nadeel. De opbrengst is naar verwachting wel 40 tot 50 procent hoger dan vorig zomer. "Vorige zomer had ik te maken met droogteschade en was de opbrengst 30 ton per hectare. Nu verwacht is toch zeker 50 ton per hectare", aldus Emmens.