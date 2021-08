Jaar cel en behandeling geëist tegen hardnekkige stalker uit Emmen

Hij was ervan overtuigd dat hij een relatie met haar had gehad en wilde hoe dan ook contact; een 39-jarige Emmenaar moest drie keer aangehouden worden, een contactverbod krijgen en worden opgesloten in een kliniek voor hij doorhad dat hij moest stoppen met het lastigvallen van een vrouw uit Emmer-Compascuum.

Voor stalking, door te bellen, maar ook door haar via allerlei sociale media lastig te vallen, eist het Openbaar Ministerie één jaar gevangenisstraf, waarvan 256 dagen voorwaardelijk en een behandeling in een kliniek en een drugsverbod. Daarnaast wil de officier dat hij een contactverbod krijgt en elke keer dat hij toch contact met het slachtoffer zoekt, twee weken de cel in moet.

'I'm gonna kill you'

Waar de Emmenaar het slachtoffer van kende bleef tijdens de strafzaak, die ruim drie uur duurde, onduidelijk. Een paar keer hadden ze elkaar in het echt gezien in 2018 en 2019. De Emmenaar ging zelfs vanwege de vrouw bij de EHBO. In juni 2019 dat jaar stuurde ze hem een berichtje dat ze geen contact meer wilde en daarna kreeg ze het ene bericht na het andere.

De man benaderde haar via Instagram, Facebook, Twitter, Badoo, LinkedIn, Pinterest en Whatsapp. Ook belde hij regelmatig. De vrouw kreeg ook sms'jes en telefoontjes van Amerikaanse telefoonnummers. Als ze niet opnam, sprak de man haar voicemail in. 'I'm gonna kill you' was één van de boodschappen die ze kreeg.

Ze blokkeerde de man overal, maar steeds kreeg ze weer berichten vanaf andere accounts of andere nummers. In oktober appte ze hem weer dat hij moest stoppen en deed ze melding bij de wijkagent. Nadat die met de man sprak, was het even rustig, maar aan het eind van de jaar begon de man opnieuw.

Stopgesprek en contactverbod

In juni 2020 stapte de vrouw opnieuw naar de politie. De man kreeg toen een zogenoemd stopgesprek, waarbij de politie erop aandrong dat hij moest ophouden. Toen de vrouw vlak daarna weer berichten en 68 verzoeken om mee te doen aan een online spel van de man kreeg, deed ze aangifte.

Ondertussen was de man, die onder meer een borderline-, een waan- en een autistische stoornis heeft, opgenomen bij de GGZ. Ook vanuit die kliniek in Assen bleef hij het slachtoffer lastigvallen, omdat hij in het begin zijn telefoon bij zich mocht houden.

Vorig najaar werd de man aangehouden en legde de officier van justitie hem een contactverbod op en een verbod om in Emmer-Compascuum te komen. Maar ook dat hielp niet en half december deed de vrouw opnieuw aangifte. Daarna werd de man opnieuw opgepakt, verhoord en vastgezet.

Derde aangifte

De rechtbank liet hem in februari dit jaar onder strenge voorwaarden met een enkelband vrij, maar ook toen zocht de man weer online contact met haar. Hij deed dat onder meer met het Facebookaccount van een vrouw die hij in de GGZ-kliniek had ontmoet. Opnieuw deed de vrouw uit Emmer-Compascuum aangifte. Sinds maart zit de Emmenaar weer vast, inmiddels in een psychiatrische kliniek, waar hij geen telefoon heeft.

Vanwege zijn stoornissen is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door zijn waanstoornis beeld hij volgens een psychiater zichzelf in dat hij een relatie heeft gehad met het slachtoffer. Ook voelt hij zich afgewezen doordat ze geen contact met hem wil. Inmiddels zegt de man in te zien dat hij verkeerd bezig geweest is.

De vrouw eist ruim 3500 euro schadevergoeding. In een verklaring schreef ze dat ze erg bang geworden is door de stalker en camera's heeft opgehangen bij haar huis. "Pas nu hij vastzit, kan ik weer een beetje ontspannen."

Uitspraak: 24 augustus.