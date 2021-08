Zwerfkei uit Rensenpark ondergaat metamorfose tot trammonument in Klazienaveen

De vereniging Historisch Klazienaveen is de drijvende kracht achter de komst van het herinneringsteken. Volgens Jans Jagt, een van de bestuurders, is de komst van de stoomtram van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van het dorp.

"Klazienaveen lag aan het begin van de 20e eeuw vrij afgesloten van de buitenwereld", weet Jagt. "Dat veranderde met de komst van de stoomtram. Coevorden en Zwolle lagen ineens binnen handbereik."

Twintig kilometer per uur

Voornaamste reden voor de aanleg voor DSM (Dedemvaartsche Stoomtramweg Maatschappij) was vooral om het veengebied in Zuidoost-Drenthe te ontsluiten. Het besluit viel om de lijn Zwolle-Coevorden daarom in noordelijke richting richting Ter Apel te verlengen om vervoer van turf mogelijk te maken.

Na het Amsterdamscheveld, Nieuw-Amsterdam en Erica, kwam de stoomtram sissend tot stilstand bij de allereerste halte bij de inmiddels verdwenen katholieke kerk langs het Van Echtenskanaal. Hier bevinden zich nu supermarkten Boni en Lidl. Naast goederen konden ook passagiers zelf opstappen.

Met een snelheid van twintig kilometer per uur 'raasde' het trammetje vervolgens richting zijn bestemming.

Jans Jagt in de omgeving waar het monument moet komen. Op de achtergrond de supermarkten waar zich ooit de eerste halte bevond. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Hufterproof

"Zo'n steen is ook nog eens hufterproof, een bijkomend voordeel", lacht Jagt. Er werd contact gezocht met de gemeente Emmen, die de club wees op de keien in het Rensenpark. "Inmiddels hebben we een mooi exemplaar uitgekozen."

Een natuursteenfirma uit het dorp tekent voor het vervoer en het polijsten van de steen. "Een gebaar dat we heel erg op prijs stellen", aldus Jagt. Wanneer de steen wordt vervoerd, is nog niet bekend. Wel dat de onthulling op 14 januari 2024 gaat plaatsvinden. Op de kop af precies 120 jaar geleden dat die eerste tram Klazienaveen aandeed.

Concurrentie

Een lang leven was het tramlijn overigens niet beschoren. Onder meer bus en fiets groeiden uit tot geduchte concurrenten. Het personenvervoer was al gauw passé. Na het inzakken van het turftransport, kwam het einde helemaal in zicht.

Vlak na de oorlog is de lijn volledig opgebroken. Vooral de Duitsers hebben hier een aandeel in gehad, aldus Jagt. IJzer was in die tijd onder meer gewild aan het oostfront. "Wie weet bevindt zich er nog een stukje smalspoor uit Klazienaveen in Rusland."