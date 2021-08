Eis: Cel en rijontzegging voor veroorzaken ernstig ongeluk bij Exloo

Van de auto was na het ongeluk op de Valtherweg in Exloo weinig over (Rechten: Persbureau Drenthe)

Tegen een 27-jarige man uit Erica heeft het Openbaar Ministerie een half jaar gevangenisstraf geëist, omdat hij in maart 2019 een auto-ongeluk heeft veroorzaakt bij Exloo, terwijl hij had gedronken en drugs had gebruikt. Daarbij raakte een toenmalige vriend van hem zwaargewond. Ook eiste de officier van justitie twee jaar rijontzegging.

"Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik heb gereden, maar ik weet het niet meer." Dat zei de man uit Erica meerdere keren tijdens de rechtszaak vanmiddag in Assen. Op de ochtend van 24 maart 2019 kreeg de politie rond half zeven een melding van een ongeluk op de Valtherweg bij Exloo: er stond een zwaar beschadigde auto tegen een boom met daarin drie gewonden.

Op de bestuurdersstoel vond de politie de man uit Erica, die gewond was en meteen zei dat hij niet had gereden. Achterin zaten twee andere mannen, één van hen was er ernstig aan toe en ook de ander was gewond.

Gat in het geheugen

De drie waren de nacht ervoor naar een nachtclub in Emmen geweest en de man uit Erica kan zich alleen nog herinneren dat hij daarna bij zijn broer zou slapen, die 800 meter verderop in Emmen woonde. "Mijn auto stond daar al. Ik hoefde überhaupt niet meer te rijden." Het volgende wat hij zich zei te herinneren, was dat hij in het ziekenhuis lag.

Hij had onder meer een snijwond van de gordel aan zijn linkerschouder en de twee andere mannen, met wie de man inmiddels niet meer bevriend is, hebben verklaard dat hij wel degelijk reed. De Ericaan belandde met een verbrijzelde voet en hoofdletsel in het ziekenhuis. Hij heeft naar eigen zeggen nog altijd last van zijn geheugen. Dat hij de avond ervoor cannabis en cocaïne had gebruikt, zegt hij niet meer te weten.

'Doodongelukkig en nooit meer dezelfde'

Zijn ene kameraad liep kneuzingen en een gebroken hand op, maar de ander was er veel erger aan toe. Hij moest met hersen- en longletsel naar het ziekenhuis. Een medewerker van slachtofferhulp las een verklaring namens hem voor, waaruit blijkt dat de man nooit meer de oude wordt. Hij heeft geheugen- en concentratieproblemen en kan niet meer werken en studeren. Ook ruikt hij niks meer en kan hij nauwelijks nog sporten. "Ik ben doodongelukkig en ik weet dat ik nooit meer dezelfde zal zijn."

Uit politieonderzoek is gebleken dat de man uit Erica meer dan 100 kilometer per uur reed en eerst drie bomen heeft geraakt, toen om zijn as draaide en daarna tegen nog twee bomen is gebotst. De plek van het ongeluk was een ravage. "Als ik de foto's zie, is het een wonder dat iemand dit heeft overleefd", zei de rechter.

Weer achter het stuur

De man uit Erica is na het ongeluk zijn rijbewijs naar eigen zeggen anderhalf jaar kwijt geweest. Nog voor hij het terug had, werd hij in april 2020 opgepakt, omdat hij toch in de auto reed. Hij reed toen ook veel te hard. Daar is hij inmiddels voor veroordeeld. Als het aan de officier ligt, moet hij zijn rijbewijs nu opnieuw een tijd inleveren.

Dat zijn vroegere vriend die zwaargewond raakte nooit meer zijn oude leven kan oppakken, noemde de man uit Erica 'spijtig', maar zelf heeft hij het ook niet makkelijk, legde hij de rechter uit. "Ik kan mijn oude werk ook niet meer doen."

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

