Zaza uit Echten nog steeds in onzekerheid: 'Ze zeiden dat ik me moet voorbereiden op vertrek'

"Gisteren hadden we een gesprek met de Dienst Terugkeer & Vertrek, een afdeling van de IND. Maar alle hoop die we hadden, werd de grond ingeboord. Ze zeiden dat we ons moeten voorbereiden op een vertrek", vertelt Boer.

Anti-homogeweld

Bert Boer is eigenaar van theehuis Tea Time in Echten en heeft twee jaar een relatie met Zaza. Die vluchtte bijna drie jaar geleden uit Georgië, omdat de situatie vanwege zijn geaardheid te onveilig was. Hij kwam terecht in Nederland en leerde daar Boer kennen. "Je speelt altijd een dubbelrol", vertelt Zaza in het Nederlands over zijn leven in Georgië. "Je hebt te maken met geweld en chantage, het is vreselijk."

Toch is het volgens de IND veilig genoeg om terug te keren. Heel even groeide het vertrouwen toen het anti-homogeweld oplaaide in Georgië. Daardoor zou de IND mogelijk toch nog overstag kunnen gaan en Zaza een verblijfsvergunning geven. Maar de dagen verstreken en de twee weten nog steeds niets.

Veel energie

Officieel zou Zaza al op 14 juli uit Nederland moeten vertrekken, maar dat weigerde hij. Dat betekent dat hij nu illegaal in Nederland is, en bijvoorbeeld niet verzekerd is. "Zolang we bezwaar aantekenen tegen de uitzetprocedure zitten we safe", legt Boer uit. "Maar het kost ontzettend veel energie en we gaan er steeds meer onder gebukt."

Hij en Zaza proberen er daarom gelaten onder te zijn. "Onze jurist zegt dat we ons niet gek moeten laten maken. Eerst een uitspraak afwachten en dan onze conclusies trekken. Het blijft hetzelfde verhaal, maar we moeten afwachten en afwachten."

