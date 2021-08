Zwembaden hopen op beter weer na druilerige maanden

Bij sommige baden zijn er tot nu toe zelfs de helft minder mensen komen zwemmen dan gewoonlijk. "Normaal gesproken krijgen we jaarlijks tussen de 29.000 en 33.000 bezoekers, maar nu zitten we nog maar op 12.000. We missen dus erg veel dit jaar", vertelt penningmeester Jan Visser van het Zomerbad Peize.

Dagjesmensen blijven weg

Het ontbreekt deze zomer vooral aan dagjesmensen en zij brengen normaal gesproken met de dagkaarten geld in het laadje. Ook de inkomsten van de verkoop van eten en drinken missen de zwembaden erg. Visser: "Als het weer tegenzit dan is er hier alleen iets te doen voor baantjeszwemmers. Dagrecreanten laten het met slecht weer afweten."

Datzelfde maakt ook het personeel van Zwembad Zwanemeer in Gieten mee, al nemen er nog wel regelmatig vakantiegangers een duik. Vooral kinderen die met hun ouders op de camping staan komen als de zon doorbreekt nog even zwemmen. "We zijn niet ontevreden, want we hebben behalve de gasten van de campings in de buurt ook nog onze zwemklassen en baantjeszwemmers. Maar de dagjesmensen missen we wel", zegt zwembadcoördinator Wim Vos van het Zwanemeer.

Weersverwachting

Dat juist die belangrijke groep zwemmers wegblijft heeft volgens Vos vooral te maken met de weersverwachting en minder met het daadwerkelijke weer. Een dagje zwembad, zegt hij, wordt 's ochtends bepaald. "We kijken allemaal op Buienradar en als er mooi weer voorspeld wordt, dan gaan mensen plannen maken. Als buitenzwembad kom je dan al snel in beeld", zegt Vos.

Voor de komende dagen is er beter weer voorspeld en het zwembadpersoneel hoopt op een mooie nazomer, al zal het lastig worden om de gemiddelde bezoekersaantallen nog te halen. Veel zwembaden zijn na de zomervakantie nog maar een week of een aantal dagen open en er is dus niet veel tijd meer om geld te verdienen. Visser: "We hopen dat er toch nog een paar duizend mensen komen zwemmen de komende weken. Al hangt dat wel af van het weer dat ze beloven."