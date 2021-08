'Slachtoffer gijzeling in Roswinkel bedreigd met kruisboog'

Een 41-jarige man uit IJmuiden wordt ervan verdacht dat hij in mei dit jaar in Roswinkel een man heeft gegijzeld en hem, samen met een andere verdachte, heeft bedreigd met een kruisboog. Het slachtoffer werd meegenomen naar een huis in Stadskanaal. Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Assen.

Volgens de officier van justitie speelt de zaak zich af in het drugsmilieu. De man uit IJmuiden beschuldigde het slachtoffer ervan dat hij een jonge vrouw, die de mannen beiden kenden, tegen haar zin vasthield en dat sprake was van mensenhandel. Daarvoor is volgens de officier geen bewijs gevonden, maar het was voor de Noord-Hollander wél de reden om op 2 mei met een kennis het slachtoffer in Roswinkel op te zoeken en hem ernstig te bedreigen.

Meegenomen naar Stadskanaal

Volgens het Openbaar Ministerie drong het duo het huis van het slachtoffer binnen, vroegen ze schreeuwend waar de jonge vrouw was en eisten ze dat de man uit Roswinkel hen bij haar zou brengen. Eén van de verdachten richtte een kruisboog op de man. Daarnaast wekten ze de indruk dat ze een vuurwapen mee hadden en riepen dat ze hem een kogel door de kop zouden schieten als hij niet meewerkte.

Daarna werd het slachtoffer onder bedreiging naar een huis in Stadskanaal gebracht. Daar zou het slachtoffer de jonge vrouw eerder naartoe hebben gebracht, maar op dat moment was ze er niet meer. De vrouw is zwaar verslaafd aan GHB en in de hulpverlening beland. De gijzeling van de man uit Roswinkel duurde ongeveer anderhalf uur.

Langer vast

De advocaat van de man uit IJmuiden vroeg de rechtbank hem vrij te laten uit voorarrest. Hij zit drie maanden vast en de andere verdachte is onlangs ook vrijgelaten. Maar de rechtbank bepaalde dat de Noord-Hollander wél vast blijft zitten. Uit onderzoek blijkt dat hij psychische problemen heeft en volgens de psychiater die hem onderzocht moet hij worden opgenomen.

De rechtbank wil hem pas vrijlaten als er een plek voor hem is in een kliniek. Zonder behandeling vindt de rechtbank het risico te groot. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend.