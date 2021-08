Anderhalf jaar gevangenisstraf voor verslaafde inbreker uit Hoogeveen

De rechtbank heeft een 39-jarige Hoogevener veroordeeld tot in totaal anderhalf jaar celstraf. Voor twee inbraken een fietsendiefstal, vernieling en heling heeft hij tien maanden cel (drie voorwaardelijk) gekregen. Omdat hij die misdrijven in een proeftijd van een eerdere straf pleegde, kreeg hij er nog zes maanden bij.

De man werd in februari opgepakt voor inbraken bij een kapsalon, een edelstenen- en sieradenwinkel en een kiosk en een poging tot inbraak bij een mannenmodezaak, allemaal in Hoogeveen. Hij bekende tijdens de rechtszaak twee weken geleden alleen de inbraak bij de kapperszaak en zei ook dat hij had geprobeerd om binnen te komen bij de kledingwinkel, maar het lukte hem niet om binnen te komen.

Ravage in kapsalon

De drugsverslaafde man zei dat hij had gehandeld onder druk van een kennis. Dat was de kwade genius, die een slechte invloed op hem had. Het was ook zijn idee geweest om in te breken bij de kapsalon, waar op een nacht in februari een tv-scherm en een duur koffiezetapparaat werden meegenomen.

De inbrekers kwamen binnen via een raam en richtten een enorme ravage aan in de zaak. Om niet op te vallen, had de 39-jarige Hoogevener ook een camera bij een naastgelegen supermarkt vernield, bekende hij.

Dat hij in oktober een dure elektrische fiets van een vrouw uit Hoogeveen had gestolen, bekende de man ook. Ook dat was in opdracht van diezelfde kennis gebeurd, vertelde hij erbij.

Voor 10.000 euro aan edelstenen

In het huis van de inbreker vond de politie een sporttas met edelstenen en sieraden, die waren gestolen bij de inbraak in de edelstenenzaak. Dat de man daar zelf heeft ingebroken, is volgens de rechtbank niet te bewijzen. Wel is hij veroordeeld voor heling: het bezit van gestolen spullen. Volgens de rechtbank had hij moeten vermoeden dat de buit die zo'n 10.000 euro waard was gestolen was, omdat hij ze van zijn criminele kennis had gekregen om erop te passen.

Datzelfde gold voor kraskaarten die bij de kiosk waren verdwenen. Die leverde de Hoogevener is bij een supermarkt in Assen in de hoop op geld. Al snel bleek dat de kaarten gestolen waren uit de kiosk in zijn woonplaats. Van de diefstal zelf is de man ook vrijgesproken.

Behandeling na celstraf

De rechtbank volgt de eis van de officier van justitie, die ook vrijspraak had gevraagd van twee van de inbraken. De man is al heel vaak veroordeeld. De rechtbank vindt het belangrijk dat hij na zijn celstraf wordt behandeld voor zijn drugsverslaving en psychische problemen. De hoop is dat hij dan zijn leven gaat beteren.

