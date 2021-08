Drents Duuster: een onaangename verrassing en op pad voor een plasje

Ditmaal genieten Jan en Tom eerst even van de serene rust op het stilste plekje van Nederland: het Dwingelderveld. Een wandeling door het natuurpark zo vlak voor middernacht levert bijzondere vondsten op. Het 'unheimische' sfeertje doet mysterieus aan. Helemaal als ze op een enigszins luguber apparaat stuiten.

Dan blijkt ook dat ze niet alleen zijn en terwijl de sterren zich boven het Natuurpark aan de hemel verzamelen, maken Jan en Tom zich uit de voeten. Het is namelijk tijd voor een verrassing. De Campinggasten staan namelijk op een camping in de buurt.

'Ik schrik me de pleuris'

Na een korte zoektocht over het terrein van camping d'Olde Kamp in Ansen, wordt al gauw het RTV Drenthe-busje gevonden. Een verzwaarde 'CONTROLE'-mededeling doet verslaggevers Ronald Oostingh en Vera Beuke uit hun nachtrust ontwaken. "Huh?!", is er te horen vanuit de twee tentjes.

Tekst gaat verder onder de foto

Collega Ronald Oostingh ziet het verrassingsbezoek niet bepaald zitten (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Als de rits van Oostinghs tent wordt geopend, volgt er een diepe zucht: "Ik schrik me helemaal de pleuris, man!" Ook Beuke staat door dit verrassingsbezoekje niet te springen van enthousiasme: "Jeetje Jan, dit licht zeg. Goeiemiddag!"

Het verrassingsbezoekje komt niet lang daarna aan haar einde. Daar zijn de buren met kleine kinderen ongetwijfeld erg blij mee, want de rust keert al gauw terug als Jan die felle lamp van zijn camera heeft uitgezet.

Tekst gaat verder onder de foto

Verpleegkundige Aukje Kinds werkt al 34 jaar in de thuiszorg (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Nachtdienst

In woonzorgcentrum het Boshof in Assen maakt verpleegkundige Aukje Kinds zich klaar voor een nachtdienst. Niet een alledaags beroep. "Je vindt ook wel eens mensen dood op de grond. Dat zijn heftige dingen. Het is dan een kwestie van checken of de persoon echt overleden is."

Deze nachtdienst staat er een bezoekje aan Lieveren gepland. Daar wacht de 87-jarige mevrouw Venekamp op Kinds. "Ik ga bij haar naar binnen, wek haar, haal haar uit bed, zet haar op het toilet en leg haar weer in bed. Aai over de bol en dan op naar de volgende", lacht de verpleegkundige die zichtbaar plezier aan haar werk beleeft: "Ik doe het niet voor niets al 34 jaar."

Bekijk hieronder aflevering 3 van Drents Duuster:

Lees ook: