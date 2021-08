150 overlastgevende Utrechtse kippen en hanen naar opvang in Dalen

Zo'n 150 kippen uit de gemeente Utrecht worden opgevangen in Dalen, bij Akka's Ganzenparadijs. De dieren veroorzaken overlast in de domstad en dus zocht de gemeente naar een plek waar de dieren veilig verder kunnen leven.

Begin dit jaar kwam uit een telling naar voren dat er 85 hanen, 45 hennen en 15 kuikens rondliepen in de omgeving van het Utrechtse Julianapark, meldt RTV Utrecht. "Door het dumpen van met name hanen is er een scheve verhouding ontstaan tussen de hanen en hennen. Dit brengt het welzijn van vooral de hennen in gevaar; zij worden regelmatig verwond door de hanen."

Overlast

Het voeren van de dieren trekt daarnaast ongedierte aan, zoals ratten en ganzen. Ook ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties door het loslopende pluimvee en storen buurtbewoners zich aan het gekraai van de hanen. "Als we niet handelen is de verwachting dat het aantal kippen in en rond het Julianapark zal blijven toenemen, evenals het gebied waarin ze rondlopen", schrijft wethouder Lot van Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente ging op zoek naar een oplossing. Een vervoersverbod vanwege de vogelgriep zorgde voor een extra hindernis. Uiteindelijk kwam Utrecht uit in Dalen, waar Trizin Hof dieren opvangt in zijn Akka's Ganzenparadijs. Volgens de wethouder krijgen de Utrechtse hanen en hennen bij de opvang in Dalen gezond voer en een beter leven dan in het park of op straat.

Vandaag worden eieren geraapt in de omgeving en vrijdag worden de dieren gevangen voor hun verhuizing naar Drenthe. De kippen zijn overigens geliefd bij bezoekers van het Julianapark en dus mogen 35 à 40 van de hennen in het Utrechtse park blijven rondscharrelen.

