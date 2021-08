Zorgorganisatie Keroazie failliet: zestig medewerkers op straat

De Groningse zorgorganisatie Keroazie is failliet verklaard. De instelling, met meerdere locaties in Groningen, verleende ook zorg in Noord- en Midden-Drenthe. In onze provincie ging het om begeleiding van thuiswonende cliënten met bijvoorbeeld psychiatrische problemen, een verslavingsverleden of een licht verstandelijke beperking. Zestig medewerkers verliezen door het faillissement hun baan.

In totaal had Keroazie, wat moed betekent in het Gronings, de laatste tijd de zorg voor vijftig cliënten in Drenthe en Groningen, meldt RTV Noord. In Groningen had de organisatie onder meer locaties in Leek en Pieterburen. Financiële problemen waren voor Keroazie de reden om gisteren zelf het faillissement aan te vragen bij de Rechtbank Noord-Nederland.

Interim-bestuurder Sierksma onderzocht de afgelopen tijd de levensvatbaarheid van de stichting Keroazie, maar hij kwam tot de conclusie dat er geen toekomst in zit, ook niet als de organisatie in afgeslankte vorm verder zou gaan. Voor zowel de cliënten als de medewerkers is het bankroet een bittere pil. Sierksma noemt het "enorm ingrijpend voor alle betrokkenen" en spreekt van "persoonlijke drama's".

De curator buigt zich, samen met zorgverzekeraar Menzis, de komende tijd over de voortgang van de zorg voor de vijftig cliënten. Dat doen ze in nauw overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat Keroazie ook cliënten begeleidde die veroordeeld zijn, en met de gemeenten Het Hogeland, Groningen en Westerkwartier.