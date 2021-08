Stelling: Ik heb nog altijd guldens in huis

Over een aantal maanden is het twintig jaar geleden dat er een einde kwam aan het guldentijdperk. Sinds 1 januari 2002 betalen we met euro's, maar desondanks hebben best veel Nederlanders nog guldens in huis. Dat blijkt uit onderzoek van het bedrijf Goudwisselkantoor.

Twee op de vijf ondervraagden in het onderzoek onder ruim duizend Nederlanders zegt nog oud munt- of briefgeld in huis te hebben. Behalve guldens gaat het ook om bijvoorbeeld Duitse marken en Franse en Belgische franken.

De guldenbezitters zijn niet alleen verstokte verzamelaars, maar ook mensen die de oude valuta als aandenken bewaren. Daarnaast zijn er mensen die niet weten dat het geld nog in te wisselen is voor euro's, ook al zijn de valuta niet meer in omloop. In Nederland is het formeel tot 2032 mogelijk om guldenbankbiljetten in te wisselen. Dat kan bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Voor munten is dit niet meer mogelijk.

Stelling

Hoe zit het bij jou? Alle guldens ingewisseld of heb jij ze ook nog steeds?