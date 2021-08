Trekkerbestuurder (75) vrijgesproken van inrijden op ambtenaar

Een 75-jarige man uit Sneek is vrijgesproken van poging tot doodslag op of het bedreigen van een gemeenteambtenaar, door met zijn trekker op de man in te rijden. De rechter vindt niet bewezen dat de bejaarde man het slachtoffer vanuit de cabine heeft kunnen zien.

De man ligt met de gemeente Borger-Odoorn overhoop over een landruil. De echtgenote van de man heeft een stuk land in Exloo en wil dat graag ruilen met de aangrenzende schaapsweide. Daar graast de kudde van Exloo op. Een beleidsmedewerker van de gemeente Borger-Odoorn gaf in de zomer van 2019 groen licht. Dat bevestigde de ambtenaar per mail. Hij werd door zijn meerdere teruggefloten en trok zijn beslissing in, tot grote woede van de 75-jarige man uit Sneek en zijn vrouw.

'Geen ja en geen nee'

Beiden werden in oktober 2019 op het gemeentehuis uitgenodigd om te praten over deze kwestie. Volgens de gemeente is hen uitgelegd waarom de grondruil niet door kan gaan. Het stuk grond dat zij op het oog hebben is in gebruik door de schaapskudde Exloo. De man zei tegen de rechter dat hen volstrekt niets duidelijk werd gemaakt: "We kregen geen ja en geen nee". Zijn woede werd nog groter toen de gemeente hem opdroeg zijn boomstammen bij de ingang van dat terrein weg te halen.

Het paar heeft een kerstbomenhandel. De gemeente had volgens de man bij de schaapsweide een ingang gecreëerd door drie eikenbomen te rooien. Bij die ingang had hij een opslag voor boomstammen. De man liet een container neerzetten, om de boomstammen te ruimen. Hij kreeg tot 17 februari 2020 de tijd.

Een dag later controleerden ambtenaren de stand van zaken. De boomstammen lagen daar en de container lieten zij weghalen. "Meneer, ga alstublieft weg", zei een gemeenteambtenaar tegen de verdachte die het land op kwam. "Breng mij alstublieft de container terug", reageerde de Fries.

Op het nippertje aan de kant

De man stapte vervolgens op zijn trekker. Om de boomstammen eigenhandig weg te halen, zei hij tegen de rechter. Volgens de gemeenteambtenaren startte hij het voertuig enkele malen vergeefs en reed hij uiteindelijk met horten en stoten op een ambtenaar af. Die stond voor de stapel hout en stak zijn hand uit om het voertuig tegen te houden. Hij liep achteruit, viel bijna en sprong op het nippertje opzij.

De Fries werd aangehouden en hij verzette zich. Hij werd geboeid afgevoerd. Het Openbaar Ministerie vervolgde de man niet voor verzet bij aanhouding.

Bij de politie verklaarde de man dat hij de ambtenaar niet aan wilde rijden: "Ik heb hem niet gezien, ik zou anders ook nooit doorrijden." De officier van justitie vond poging tot doodslag dan ook niet bewezen en vroeg de man te veroordelen voor bedreiging. Volgens de richtlijnen had ze onder meer een taakstraf van 150 uur kunnen eisen. Ze hield rekening met de omstandigheden waaronder dit is gebeurd en met de verdachte, die erg emotioneel was. Ze eiste een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur, als waarschuwing. De rechter hechtte meer waarde aan de verklaring van de verdachte. "Uw lezing is heel goed mogelijk en dan kom ik tot een vrijspraak."