Na 24 jaar neemt Martijn Harms afscheid als boswachter

Na enig nadenken besloot hij de overstap te maken. Ook omdat hij als boswachter vijf dagen in de week achter de computer zit, en dat is niet wat hij als boswachter wil. Wel kijkt hij tevreden terug op zijn tijd als boswachter. "Ik heb de ontwikkeling van het Boomkroonpad meegemaakt, dat hier nu 25 jaar staat. In het begin ben ik ook heel veel met kinderen op pad gegaan en heb educatieve dingen gedaan. Waar ik ook trots op ben is dat we het verhaal van het bosbeheer vertellen, bijvoorbeeld waarom we soms bomen moeten kappen."

Het afscheid valt Harms niet makkelijk. "Ik ga de betrokkenheid van de mensen missen. Bijvoorbeeld bij het winterkamperen op een terrein van Staatsbosbeheer, waar ik op Oudejaarsdag oliebollen at met de vaste kampeerders. Ik begin het nu wel te voelen. Had ik maar een rotbaan bij Staatsbosbeheer, dan was het afscheid wat makkelijker geweest."