Mannen uit Emmen verdacht van witwassen tonnen bij casino's

De mannen gaven enorm veel geld uit in casino's (Rechten: ANP/Hollandse Hoogte/AS Media)

De oudste bezocht in vier jaar tijd 52 keer het casino en gaf daar volgens het OM ruim 330.000 euro uit. Bij de jongste zou het gaan om 100.000 tot 250.000 euro. De mannen zelf zeggen dat ze het geld op een legale manier hebben verdiend: beiden hebben een eigen bedrijf. De jongste heeft naar eigen zeggen in negen casinobezoeken 73.000 euro uitgegeven.

EncroChat

De politie kwam de mannen op het spoor na het kraken van de versleutelde berichtendienst EncroChat. Er werden berichten gevonden die over het tweetal gingen. Daarnaast had Holland Casino meerdere meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan. Het gokbedrijf moet standaard melding maken bij de Financial Intelligence Unit, een afdeling van de politie, als klanten bedragen boven de 15.000 euro uitgeven.

De bedragen die de mannen uitgaven in het casino liepen op van bijna 7.000 euro per avond in 2017 tot ruim 47.000 vorig jaar. Ze zeggen dat hun bedrijven, zoals het metaalbedrijf van de oudste, de laatste jaren goed draaiden en dat ze het daarvan deden. "Het Openbaar Ministerie stelt dat ze naar het casino gegaan zijn om de werkelijke herkomst van het geld te verhullen", aldus de officier van justitie.

'Drugshandel en belastingfraude'

Volgens hem hebben de twee het geld verdiend met drugshandel en belastingfraude. Maar hij zei erbij dat het een aanname was, omdat het OM geen verder onderzoek heeft gedaan naar die vermeende illegale praktijken. De twee worden er ook niet voor vervolgd.

Advocaat Peter Plasman van de jongste verdachte benadrukte dat het dan ook niet langer daarover moest gaan. "Als de officier drugshandel vermoedt, moet hij het onderzoeken en ten laste leggen. Nu gaat het alleen over het witwassen, de rest is niet aan de orde."

'Gewonnen geld uitgegeven'

De mannen zijn op 18 mei opgepakt en zitten sindsdien vast. Op de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen vertelde de officier dat het onderzoek nog loopt: er moeten nog wat mensen worden verhoord. Ook loopt er nog aanvullend onderzoek bij Holland Casino, omdat nog niet duidelijk is hoeveel geld de mannen met hun bezoeken hebben verdiend.

Volgens de 32-jarige man ging het duo één keer per maand samen gokken en hadden ze een gokpotje gemaakt. Het geld dat ze verdienden, stopten ze daarin en op die manier konden ze volgens hem daarna opnieuw veel geld uitgeven. Volgens hem gingen ze steeds samen, wat de jongste tegenspreekt. "Als Holland Casino de administratie op orde heeft en die geeft, blijkt wel hoe het zit", aldus de oudste Emmenaar.

Rechtbank laat duo vrij

De advocaten van beide mannen vonden dat ze lang genoeg hebben vastgezeten. Hun bedrijven komen in moeilijkheden als ze veel langer in de gevangenis zitten. Dat geldt ook voor het gezin van de oudste, zei zijn advocaat. De rechtbank heeft daar begrip voor. Morgenvroeg komen beide mannen vrij in afwachting van het verdere onderzoek.

