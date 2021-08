Pieter maakt een documentaire over zijn eenzame en gefrustreerde 'buurvrouw Roos'

"98 procent begrijpt mij niet. Er is maar een handjevol mensen die mij begrijpen", vertelt Roos in de documentaire. Roos is een alleenstaande vrouw uit Gieten die in het dorp voornamelijk bekend staat om haar woede-uitbarstingen. Ze mag de lokale supermarkt niet in en voelt zich verstoten.

"De documentaire vertelt het verhaal van een buitenbeetje. Dat is Roos. Zij past eigenlijk heel moeilijk in de maatschappij", vertelt de 26-jarige Pieter. "In de documentaires gaan we op zoek naar een plekje voor haar. Of het nou is in vriendschap, geaccepteerd worden of in de liefde."

Bijzondere vriendschap

Pieter leerde Roos kennen toen hij ook in Gieten kwam wonen, tegenover haar. "Ze stond meteen met al haar spullen bij mij aan de deur. Met haar hele inboedel. Die wou ze allemaal aan mij geven omdat ze van plan was om te verhuizen." Er ontstond een bijzondere vriendschap. Pieter: "Elke ochtend stond ze om 8 uur bij mij aan de deur om even een praatje te maken."

Haar verhaal sprak Pieter aan. "Er zijn veel mensen zoals Roos, die zich eenzaam en onbegrepen voelen. Daarom zijn we samen die documentaire gaan maken. Roos en ik."

In de documentaire worden tranen snel afgewisseld met een schaterlach (Rechten: Pieter Busman)

Nieuw leven

Inmiddels staan er twee afleveringen van de documentaire van Pieter en Roos op YouTube. De eerste staat in het teken van het vinden van liefde. Roos is na 13 jaar alleen zijn op zoek naar een maatje en gaat online daten. Tranen en boosheid worden afgewisseld met verliefdheid en een aanstekelijke schaterlach.

In de tweede documentaire zien we dat Roos is verhuisd. Pieter: "Haar droom was om naar de stad te gaan voor een nieuw leven. Daar gaat ze nu naar op zoek in Assen."

Het begint allemaal mooi: Roos gaat wekelijks naar een psycholoog, speelt jeu de boules en drinkt koffie met haar buren. Maar al snel verandert dit in een golf van frustratie en ruzies. Pieter helpt haar er doorheen. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen een soort klankbord heeft. Waar je af en toe kan ontladen en even je verhaal kwijt kan."

Kwetsbaar en zacht

Pieter en Roos hebben ontzettend veel leuke en positieve reacties gekregen op de documentaires, wat Pieter niet meteen had verwacht. "Als we door een stad lopen dan houden mensen Roos al gauw een beetje op afstand. Al helemaal als ze boos is en aan het schreeuwen is." In de documentaire zien mensen een andere kant van Roos. Een kwetsbare en zachte kant. "Roos vindt het heel mooi om te zien dat mensen haar eindelijk begrijpen."

De twee documentaires over buurvrouw Roos zijn te bekijken op YouTube. Of er nog een derde documentaire komt durft Pieter nog niet te zeggen. "Ik wil geen druk leggen op mij of Roos. We zien het wel."

