Aziatische opnieuw gevonden op Asser bedrijventerrein

Voorzitter Wilfred Reinhold van het Platform Stop Invasieve Exoten strijdt al jaren voor transparantie als het gaat over de tijgermug. Ook dit jaar heeft hij daarover een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) ingediend. "In maart van dit jaar is in Amstelveen een tijgermug aangetroffen. Na het indienen van een Wob-verzoek heb ik de naam van het bedrijf gekregen. Dus ook nu heb ik zo'n verzoek ingediend en wachten wij op antwoord. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de bedrijfsnamen nu ook in het verslag staan."

Twee jaar geleden besloot de Raad van State dat er geen enkele reden is om de namen van de bedrijven waar tijgermuggen worden gevonden geheim te houden, omdat het om milieu-informatie gaat. Toch maakt de NVWA alleen de gemeente en woonwijk bekend. Dit doen zij om privacyredenen.

Ziektes

De muggensoort komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en heeft zich de afgelopen jaren via internationale transporten wereldwijd verspreid. De tijgermug kan meer dan twintig verschillende infectieziekten bij zich dragen, waaronder zika, dengue (knokkelkoorts) en chikunhunya, en daarmee mensen en dieren besmetten. "Maar de kans dat de tijgermuggen die in Nederland zijn aangetroffen virussen van infectieziekten zoals dengue en chikungunya overdragen, is verwaarloosbaar klein," zegt Judith van Kessel, woordvoedster van de NVWA.

Ze vertelt dat omliggende bedrijven en bewoners inmiddels per brief over de situatie op de hoogte zijn gesteld. Het NVWA is druk bezig met de bestrijding van de tijgermug: "Onze inspecteurs komen om de drie weken terug bij een broedplaats. Tot het einde van het muggenseizoen blijven ze dit doen, tot medio oktober." Ook ziet de NVWA erop toe dat bedrijven de regels naleven om een permanente vestiging van de tijgermug te voorkomen. Tot op heden zijn er in Assen geen overtredingen vastgesteld.

NVWA-medewerkers gaan huizen langs waar de Aziatische tijgermug is aangetroffen om plekken te zoeken waar de mug eitjes gelegd zou kunnen hebben (Rechten: ANP)

Bandenbedrijf

De tijgermuggen zijn aangetroffen op 23 juni, 5 juli, 12 juli, 14 juli en 20 juli. Het aantal muggen dat is aangetroffen wordt niet per vinddatum genoemd. Aan het eind van het jaar wordt per locatie het totaal aantal muggen gemeld. Vorig jaar zijn er zestien Aziatische tijgermuggen in Assen waargenomen.

De Aziatische tijgermug is al enkele jaren achter elkaar te vinden in Assen, waaronder bij bandenbedrijf Dikabo. Dat bedrijf wil niet zeggen of de mug onlangs wederom bij hen is aangetroffen. Een van de manieren waarop de tijgermug zich verspreidt is via de importeurs van gebruikte autobanden. De eitjes van de mug liften mee in gebruikte autobanden. Op de plaats van bestemming komen de eitjes uit.

Kamervragen

Vlak voor het zomerreces heeft Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 voor de derde keer vragen gesteld aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het gebrek aan openheid. Schouten is verantwoordelijk is voor de NVWA.

Na eerdere Kamervragen vermeldde de NVWA sinds begin dit jaar op de website het aantal muggen dat werd aangetroffen. "Een goede ontwikkeling, want het aantal gevangen muggen kan iets zeggen over de mate van verspreiding en de kans op vestiging. Maar de vangstdatum werd niet vermeld", legt Reinold uit.

Nu is dat weer aangepast en staat het aantal gevangen muggen niet meer op de website. Wel wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt om hoeveel muggen het in totaal gaat per gemeente. Behalve in Assen zijn er dit jaar ook tijgermuggen aangetroffen in Amstelveen, Lelystad, Moerdijk en Sittard-Geleen.

