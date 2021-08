‘Wijkcentrum Angelslo komt samen met Aldi in nieuwbouwpand'

De gemeente Emmen heeft de knoop doorgehakt over de toekomst van het wijkcentrum van de Emmer wijk Angelslo. Het wijkcentrum zou of in het huidige pand blijven dat dan gerenoveerd zou worden óf een nieuwbouwpand betrekken. De keuze is gevallen op die laatste optie.

"Renoveren bleek geen optie, gezien de investering die dit met zich meebrengt. Nieuwbouw ligt meer in de lijn", aldus gemeentewoordvoerder Inge Frieso. Bovendien wordt ook een vestiging van Aldi meegenomen in de plannen, omdat de supermarktketen dan kan uitbreiden. "Het idee is dat de Aldi en het nieuwe wijkcentrum op de huidige plek van het wijkcentrum komen. Dit betreft een gezamenlijk plan."

De Cluft en De Marke

De gemeente boog zich in de afgelopen jaren meermaals over het inmiddels gedateerd geraakte wijkcentrum. Drie jaar geleden bestond het nog uit twee aparte maar aangrenzende centra: De Cluft en De Marke. Drie jaar geleden gingen zij onder één vlag verder, al ging de discussie over de toekomst van het pand gewoon verder. Dit najaar verwacht de gemeente meer te kunnen vertellen over het nieuwe wijkcentrum.

Winkelcentrum en Statenweg

Naast deze plannen staat er meer te gebeuren in Angelslo, want het winkelcentrum is ook toe aan een opfrisbeurt. Frieso: "De inwoners hebben nadrukkelijk aangegeven de voorzieningen op een goed niveau te willen houden. De ondernemers en de eigenaar van het winkelcentrum zijn hierover met elkaar in gesprek."

Ook neemt de gemeente de Statenweg, die dwars door de wijk loopt, opnieuw onder de loep. Volgens de gemeente is het karakter van de straat in de afgelopen jaren veranderd. De Statenweg is inmiddels uitgegroeid van toegangsweg naar de wijk tot een verbindings- en ontsluitingsweg. "De verkeersintensiteit is toegenomen. Daarom is er een nieuwe kijk op de inrichting van de weg nodig", motiveert Frieso.