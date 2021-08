Replica's van meesterwerken doen Drenthe aan

"Voor de coronapandemie brachten wij groepen ouderen naar musea die daar anders niet konden komen vanwege hun lichamelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving of financiële situatie. Vanwege corona hebben we ons concept omgedraaid en brengen we het museum naar de ouderen", zegt projectmedewerker Elise van Schaik.

Met de neus erop

Het gaat wel om replica's. "Het voordeel daarvan is dat je de kunstwerken van heel dichtbij kunt bekijken en dat er geen bewaker toekijkt als je er met je vingers aan zit", lacht Van Schaik.

De Museum Plus Bus werkt in Drenthe samen met Stichting Vier het Leven, die tot doel heeft ouderen de kans te geven mee uit te gaan. Als ze bijvoorbeeld niet mobiel zijn, worden ze gehaald en gebracht door vrijwilligers van de stichting.

Speciaal vragenuurtje

"Morgen komen vijftien leden van Vier het Leven naar de Brinkhof. Er is dan ook een museumdocent. De deelnemers kunnen allerlei vragen stellen over de kunstwerken, bijvoorbeeld waar de kunstenaar heeft gewoond en welke verf in het origineel is gebruikt", zegt Carla Oortwijn van Vier het Leven.

De kunstwerken zijn tussen 11 augustus en 15 oktober ook nog te zien in verzorgingstehuizen in Assen en Roden. "Verzorgingstehuizen in Drenthe kunnen zich nog aanmelden, want er is nog ruimte in de agenda om meer locaties aan te doen", besluit Van Schaik.