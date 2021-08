Goed Gehoord overweegt juridische stappen tegen Leefbaar Tynaarlo

Eind juli uitte Leefbaar Tynaarlo forse kritiek op Tynaarlo Goed Gehoord. Zij gaan met een koffiekar de gemeente in om inwoners te spreken over allerlei zaken. Dat bij dit initiatief ook enkele vrijwilligers actief zijn met een politieke achtergrond, schoot Leefbaar Tynaarlo in het verkeerde keelgat.

Rare toestand

De partij stelt er nu vragen over aan het college van B en W. Daarbij gaat het niet alleen om de achtergrond van enkele vrijwilligers, maar bijvoorbeeld ook voor de vergoeding van uren. "Dat vinden wij een rare toestand", zegt John Franke namens de partij.

Franke meent dat er op deze manier gemeenschapsgeld voor een politieke campagne wordt benut. Zo'n driekwart jaar voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen noemt hij dat frappant. "Dan zeggen wij: trek zo'n subsidie in", aldus Franke, die wijst op vrijwilligers die ook bij de PvdA betrokken zijn.

Politiek spelletje

Moes reageert teleurgesteld op de aantijgingen van Leefbaar Tynaarlo. "We zijn geen onderdeel van een campagne en er wordt niet over politiek gesproken", zegt hij. Ondertussen vermoedt hij andersom eerder een politiek spelletje. "Hun belang is politiek, dat van ons niet. Wij willen slechts mensen verbinden."

Moes baalt er verder van dat Leefbaar Tynaarlo direct naar het college is gestapt. "Dat terwijl er een nadrukkelijke uitnodiging is geweest om eens langs te komen. We willen graag in gesprek, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Er wordt niet met, maar over mensen gesproken. En dat willen wij juist niet."

Aangifte

Het conflict maakt dat er vanuit de kant van Tynaarlo Goed Gehoord zelfs even is gesproken over juridische stappen vanwege smaad. Moes: "We willen ons niet laten schofferen, maar moeten ook ons doel voor ogen houden. Alles wat er nu gebeurt, leidt af van wat we willen."

Franke ziet op zijn beurt niet in waarom er aangifte zou worden gedaan van smaad. "Als politieke partij mogen wij vragen stellen over wat er met ons gemeenschapsgeld gebeurt. Dat is onze taak."

Vanuit de PvdA is gevraagd om excuses. "Maar wij gaan geen excuses aanbieden voor het stellen van vragen", zegt Franke.