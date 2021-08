Vekaansiewark: Lars (18) zorgt in de vakantie voor blinkende auto's

"Welk programma had u gewild?", vraagt Lars aan een klant die aan komt rijden. Het programma wordt gekozen, er wordt afgerekend met de klant en Lars vervolgt zijn werkzaamheden. "Wat ik nu ga doen is het voorwassen van de auto. Eerst behandelen met insectenspray, dat is nodig in deze tijd van het jaar. Daarna zorg ik dat alle moeilijke plekjes behandeld zijn en dan gaat de auto de band op."

Praatjes

Het is Lars zijn derde jaar bij Niels Autowasstraat. "Ik vind het heerlijk om met auto's bezig te zijn", legt de Assenaar uit. "Ook het klantencontact dat erbij komt kijken spreekt mij erg aan. In de vakanties werk ik hier veel en buiten de vakanties om in de weekenden."

Mede-eigenaar van de wasstraat, Arnold Wessels, snapt wel dat dit in de zomer een lekker vakantiebaantje is. "Er komen hier vaak genoeg mooie auto's door de wasstraat, dat is leuk om te zien. Ook de praatjes met vaste klanten en natuurlijk het spelen met water in de zomer. Wat is nou lekkerder dan dat?"

Bekijk hieronder de video over het vakantiebaantje van Lars