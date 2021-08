Biljartlaken van eendenkroos vergalt vaarplezier Drentse schippers

Boten met een open koelsysteem gebruiken water van buitenaf om ervoor te zorgen dat de motor niet oververhit raakt. Een zogeheten wierpot filtert het water en vangt meegezogen waterplanten op. Schippers moeten een volle wierpot snel legen, omdat er anders geen koud water bij de motor kan komen.

'In september weer verder'

Barend Hoving uit Assen ligt met zijn plezierboot de Pieper in de Drentsche Hoofdvaart, vlak bij de wijk Kloosterveen. In het kanaal tussen Meppel en Assen drijft erg veel eendenkroos en volgens Hoving meer dan ooit. "Ik vaar nu al dertig jaar met deze boot, maar wat ik nu in het kanaal zie, heb ik in geen veertig jaar gezien. Het is één en al kroos en dat is ontzettend vervelend voor boten met een wierpotje", vindt Hoving.

Hij is op vakantie geweest richting het westen en komt vanuit Meppel naar Assen gevaren. Onder pleziervaartliefhebbers zijn de problemen rondom Assen als een lopend vuurtje gegaan, vertelt hij. "In Meppel hebben we de boot voor onderhoud even stilgelegd en daar waarschuwden ze ons al voor het eendenkroos in de Drentsche Hoofdvaart en het Noord-Willemskanaal. En ze hadden gelijk."

Zijn kameraad Jakob Spreen ligt met zijn boot vlak bij die van Hoving. Hij heeft plannen om ermee naar Duitsland te varen, maar wil nu eerst afwachten tot het kroos weg is. "Ik lig hier al een tijdje met de boot en waarschijnlijk wordt het pas september dat we weg kunnen. Tot die tijd laten we de boot hier gewoon vastliggen. En als het tegen die tijd niet is opgelost, dan varen we wel richting Zuid-Holland, daar is het wat beter begaanbaar", vertelt Spreen.

Weghalen helpt niet lang

De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het weghalen van het vele eendenkroos in de Drentsche Hoofdvaart en het aangelegen Noord-Willemskanaal. Vooral bij sluizen en bruggen zeggen meerdere schippers last te hebben van dikke lagen waterplanten. Op sociale media en langs de kant klagen schippers over onder meer sluizen en waterwegen bij Vries, Peelo, De Punt en Smilde. Maar ook uit de omgeving van Geesbrug, Nieuw-Amsterdam en Coevorden komen geluiden van kroosoverlast.

Op het water in de binnenstad van Assen valt het juist mee met de plantenoverlast en is het water prima bevaarbaar. In de Vaart, die doorloopt naar het centrum van de provinciehoofdstad, is de gemeente verantwoordelijk voor het weghalen en daar stroomt nauwelijks kroos. Enkel aan de Kop van de Vaart, bij het pannenkoekenschip, hoopt het kroos zich op.

Een woordvoerder van de gemeente Assen laat weten dat het bestrijden van de waterplant niet eenvoudig is. "Drie weken geleden hebben we met een schepboot het eendenkroos uit het water gehaald, maar dat is geen oplossing voor de lange termijn. Doordat er veel voedingsstoffen in het water zitten, komt het kroos gewoon weer terug."

Mest en bladeren

Die voedingsstoffen komen via de gemeente door verschillende oorzaken in het water. Eén daarvan is het bemesten van landbouwgrond. De mest komt behalve op het land ook in de sloten terecht en wordt via het water meegevoerd naar grotere waterwegen. Daarnaast wijst de gemeente rottende bladeren of gemaaid gras in het water aan als voedingsbron voor de waterplanten.

Om het eendenkroos zoveel mogelijk weg te houden van de Vaart heeft de gemeente een drijflijn in de Drentsche Hoofdvaart gelegd. "Die lijn drijft aan het oppervlak, net als het kroos, en zorgt ervoor dat de planten worden tegengehouden. Maar de echte oplossing is veel regen, want dan spoelen de planten weg", vertelt de woordvoerder. Bij de provincie Drenthe was niemand beschikbaar om te reageren op de eendenkroosoverlast.

Voorlopig blijft het dus behelpen voor de schippers, die in water met een dikke laag kroos extra vaak hun wierpot moeten controleren en zonodig legen. Schipper Spreen is er nuchter onder: "Er is gewoon weinig aan te doen." Hoving valt hem bij. "Ja, we zijn voor nu even uitgevaren."