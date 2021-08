Drents Duuster: beveiliger zonder angst en een gezellige poppenkast

Deze aflevering wordt afgetrapt bij het monument voor het Meisje van Yde. Overdag al een indrukwekkende plek, in de nacht des te indrukwekkender. Het Meisje van Yde werd tweeduizend jaar geleden op ongeveer zestienjarige leeftijd met een touw om haar hals achtergelaten in het veen. Een kleine 125 jaar geleden werd ze gevonden door turfstekers Roelof Barkhof en Willem Emmens.

'Je kan altijd wat tegenkomen'

Beveiliger Ralf Kuipers van JenS Security in Emmen vindt zijn werk af en toe wel spannend, maar gaat een uitdaging niet uit de weg: "Je kan altijd iets tegenkomen, zoals inbrekers. Maar ik vind mijn werk fantastisch."

Hij doet zijn surveillancerondes alleen: "Ik ben altijd alleen, maar er rijden wel meer collega's in de nacht. Als het een melding is met meerdere zones dan schakelen we sowieso altijd de politie in."

Beveiliger Ralf Kuipers maakt 's nachts surveillancerondes langs gebouwen (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Beroepsgeheim

Als de surveillanceronde eropzit, vervolgen Jan en Tom hun weg. In Beilen dansen de discolichten rondom het casino. Binnen zit casinomanager Ricky Melaan achter de desk. De Antilliaan komt van Bonaire en is via Limburg in Beilen beland. Daar is hij helemaal op zijn plek: "Ik houd van Drenthe en dit werk is superleuk. Samen met de medewerkers bied je de gasten een drankje en maak je een babbeltje."

Wat het grootste geldbedrag is dat hij heeft uitgekeerd is, mag hij niet zeggen. "Dat is beroepsgeheim", zegt de goedlachse Melaan. Deze nacht is het niet heel druk. "In het weekend gaan mensen toch sneller een avondje uit. Doordeweeks is dat minder."

Ricky Melaan uit Bonaire is vestigingsmanager van een casino in Beilen (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Ochtendshow Radio Drenthe

Op naar het Asser hoofdkwartier. Daar staat de ochtendshow van Radio Drenthe op het punt van beginnen. "Wat een gezellige poppenkast", zegt radio-dj René Steenbergen verrast als hij Jan en Tom binnen ziet komen. Ook radioproducer Carla Verhagen is verbaasd: "Wat zijn jullie er vroeg bij!"

Waar voor de één de dienst eindigt, begint er voor een ander weer één. "Wij zitten net in die schemerzone. Het is heerlijk om vroeg in de ochtend de zon op te zien komen en over een lege A28 richting Assen te rijden", legt Steenbergen uit. Het kruipt richting zessen. Het bordje 'on air' gaat straks aan. Het lampje van Jans camera uit.