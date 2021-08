Flinke stijging aantal meldingen van jeugdoverlast in coronatijd

De coronacrisis lijkt voor een toename aan jeugdoverlast te hebben gezorgd. Het aantal meldingen dat de politie krijgt over rotzooi trappende jongeren is in heel Nederland, en ook in Drenthe, flink toegenomen sinds de corona-uitbraak in maart vorig jaar.

Het eerste half jaar van dit jaar kreeg de politie 71.000 meldingen. Dat zijn er ruim 31.000 meer dan in dezelfde periode in 2019, voor de coronacrisis. In Drenthe werden tussen januari en eind juni dit jaar ruim 2.000 en vorig jaar in dezelfde periode 2.200 meldingen gedaan. Het coronaloze jaar daarvoor kreeg de politie er iets meer dan 1.200. En behoorlijk verschil dus.

Het gaat hierbij voornamelijk om kleine incidenten als afval rondslingeren, hangen in een park of herrie maken.

Meeste overlast in Assen en Emmen

In de gemeente Assen kwamen de eerste helft van dit jaar de meeste overlastmeldingen binnen: 515 in totaal. Dat zijn er alweer minder dan het eerste half jaar van 2020, toen de teller uitkwam op 760. Het verschil met de periode voor corona is groot, want in de eerste zes maanden van 2019 waren het er 310.

In de gemeente Emmen is het aantal meldingen ook dit jaar nog gestegen ten opzichte van vorig jaar. Toen waren het er 412, dit jaar 462. Daarmee staat Emmen op de tweede plaats. In de eerste helft van 2019 waren het er 264. Hoogeveen kreeg het afgelopen half jaar 313 meldingen, 25 meer dan vorig jaar. In de eerste helft van 2019 waren het er nog 174.

In Aa en Hunze is het aantal overlastmeldingen tegen de trend in gedaald. De politie kreeg er het afgelopen half jaar 36, het laagste aantal van alle twaalf gemeenten. In 2019 waren het er twee meer. Vorig jaar in dezelfde periode registreerde de politie 50 meldingen.