Graf van ontdekker Meisje van Yde wordt binnenkort geruimd

Ruim drie jaar geleden kreeg Jan Emmens uit Bunne een brief van de gemeente Tynaarlo met de vraag of hij de grafrechten van het graf van zijn overgrootouders, Willem Emmens en zijn vrouw Trijntje, overneemt van een overleden familielid. Jan besloot dat niet te doen en deed afstand van het graf, waardoor het beheer bij de gemeente Tynaarlo komt te liggen.

Niet op historische gravenlijst

Wanneer je eenmaal afstand van een graf doet, heb je er niets meer over te zeggen. Voor de familie Emmens was het dan ook klaar, vertelt Jan. Zijn overgrootvader heeft destijds een bijzondere vondst gedaan, maar zijn graf beheren, daar voelden de familieleden niet veel voor. Desondanks vindt Jan het zonde als het graf van zijn overgrootvader verdwijnt. "Er ligt wel iemand die historie heeft geschreven, en dat heb ik bij de gemeente benadrukt."

Eind 2018 kreeg Jan nog een brief van de gemeente, waarin stond dat Tynaarlo keek of het grafmonument op de historische gravenlijst geplaatst kon worden. Dat is een lijst van graven die een belangrijke historische waarde hebben. Lange tijd hoorde Jan niets meer van de gemeente. Tot enkele weken geleden: het graf wordt niet op die lijst geplaatst. De grafsteen is verwaarloosd en is inmiddels gebroken. Daarom voldoet het volgens de gemeente niet aan de eisen om op die historische gravenlijst te komen.

Links is de grafsteen van de vinder van het Meisje van Yde, Willem Emmens. Rechts is het graf zijn zijn vrouw; Trijntje (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Foutje

Inmiddels staat er een bordje bij de afgebroken grafsteen. Binnenkort wordt het grafmonument geruimd, luidt de tekst op het bordje voor het graf. Maar wanneer dat precies gebeurt, is de vraag. Kort geleden zijn er nog een aantal graven geruimd, maar de laatste rustplek van Willem Emmens en zijn vrouw Trijntje is nog onaangetast. Een foutje van de gemeente, meent een woordvoerder. Bij de volgende ruimingsronde wordt het graf wel geruimd. Wanneer dat is, is niet duidelijk.

Kostbare geschiedenis

Ook het Drents Museum, waar het beroemde veenlijk ligt, is sinds afgelopen week op de hoogte van de grafruiming van de vinder. "Of het graf een grote historische waarde heeft en wat dat betekent, daar gaan we het nog over hebben", laat een woordvoerder weten.

Nabestaande Jan Emmens hoopt dat de gemeente Tynaarlo zich realiseert dat de historie kostbaar is. "Maar ik denk dat het gewoon een kostenpost is voor de gemeente. De steen is kapot, dus moet die maar weg." Het liefst ziet hij het grafmonument hersteld worden en "dat er een bordje bij komt te staan dat hij de vinder van het Meisje van Yde is."