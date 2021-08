Eigenaren loslopende honden vechten boetes aan bij rechter

Negen hondenbezitters zijn het niet eens met de boetes die zijn kregen voor het niet aanlijnen van hun dieren of daarmee wandelen in natuurgebieden, waar dit niet mocht. Zeven mensen die voor de rechter verschenen, hoeven hun boete nu toch niet te betalen. Voor twee hondenbezitters die niet op de zitting verschijnen, blijft de boete wel staan.

Drie hondenbezitters kregen vorig jaar in april en juni een boete van 95 euro, omdat zij hun hond meenamen naar de Kibbelkoele, tussen Noord-Sleen en Schoonoord. Een 38-jarige man uit Nieuw-Amsterdam had de verbodsborden niet gezien, zei hij tegen de rechter.

Hij was een week eerder ook al bij de plas en zag mensen met honden. "Ik dacht, ik neem mijn hond ook maar eens mee", zei hij. Drie anderen kregen een waarschuwing, hij werd direct op de bon geslingerd. "Kijk, dan wordt het een principekwestie", zei de man. De rechter kon dat niet controleren, maar zette de boete om in een voorwaardelijke boete.

Bekladde borden

Een 45-jarige vrouw uit Schoonebeek was ook vorig jaar in april met haar pup bij de plas. Ze kreeg de boete en wees de handhaver (BOA) van het Staatsbosbeheer op de bekladde borden. De aanwijzingen waren volgens haar daardoor niet meer te lezen. Ze stuurde haar beklag per mail naar de natuurorganisatie. Zij hoeft de boete niet meer te betalen.

Ook de overige vijf die voor de rechter verschenen, hadden volgens de rechter een plausibele verklaring en kregen alsnog een voorwaardelijke bestraffing. Zij overtraden de regels onder meer op het Holtingerveld bij Havelte, het Gasselterveld en bij Elp. Eén van hen ging met een vrijspraak naar huis. Twee anderen kwamen bij de zitting niet opdragen. Bij hen liet de rechter de boetes staan.

Periodes van waarschuwen en van beboeten

Je zou het bijna een themazitting kunnen noemen, zei de rechter. Opvallend is dat de hondenbezitters allemaal in de coronatijd zijn beboet. Ligt dit getal hoger dan in voorgaande jaren? Bijna alle hondenbezitters die plaats namen voor de rechter zeiden dat zij direct op de bon werden geslingerd, ondanks hun protesten.

Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer is dat goed mogelijk: "Er zijn periodes dat we waarschuwen en vervolgens zijn er periodes dat we bonnen uitdelen. Onze BOA's leggen vanuit hun rol als gastheer wél altijd duidelijk uit welke toegangsregel is overtreden."

Meer overtredingen

De natuurorganisaties zagen vooral tijdens de lockdowns meer mensen de natuur in gaan, wat weer gevolgen had voor de natuur en de dieren die er leven. "Zolang de bezoekers de regels opvolgen, is er niets aan de hand", zegt de woordvoerder. Uit cijfers blijkt dat dit steeds vaker niet gebeurt. In 2018 werden dat nog 2410 overtredingen geteld, in 2020 lag het aantal op 3324. Hiervan kregen in 2018 719 mensen een boete, in 2020 lag dit aantal op 831.

"De meesten weten heus wel dat de hond aan de lijn moet, maar ze vinden het belang van hun loslopende hond zwaarder wegen dan van het wild, dat zij toch nooit zien. Maar onze boswachters zien regelmatig dat een loslopende hond een ree zodanig heeft opgejaagd, dat het dier zich te pletter loopt in het verkeer", vertelt de woordvoerder.