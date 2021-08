Jeugddetentie en taakstraf voor steekincident Hoogeveen

Het steekincident was in een besneeuwd Steenbergerpark (Rechten: Persbureau Meter)

Een 16-jarige jongen uit Heerenveen is voor een steekincident en een mishandeling in het Steenbergerpark in Hoogeveen veroordeeld tot een jeugddetentie van 96 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Ook moet de jongen een taakstraf van 80 uur uitvoeren. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM vond poging tot doodslag bewezen, maar de rechter gaat uit van het letselrapport waaruit blijkt dat het letsel niet dodelijk was. De rechter vindt daarom poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen.

Toch komt de rechter wel op dezelfde straf als het OM, omdat de rechter er zwaar aan tilt dat de jongen op 11 februari op klaarlichte dag in een overvol park een ander neerstak. In het park speelden veel kinderen in de sneeuw. Die schrokken enorm van het gebeuren en de bloedsporen in de sneeuw. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Eerdere mishandeling

De jonge Fries mishandelde een dag eerder al een andere minderjarige. Dat slachtoffer had kennelijk iets openbaar gemaakt, waarvan de 16-jarige vond dat die dat niet had moeten doen. Hij sloeg, trapte en duwde dat slachtoffer. Omdat hij een confrontatie vermoedde met de vrienden van dit slachtoffer besloot hij destijds een mes bij zich te dragen.

De rechter vindt deze keuze uitermate kwalijk en zorgelijk, omdat de kans groot is dat dat ook daadwerkelijk wordt gebruikt, met ernstige gevolgen van dien. De jongen is beperkt in het beheersen van zijn emoties. De daad kan hem in verminderde mate worden aangerekend. Hij moet het slachtoffer een smartenbedrag van 1500 euro betalen.

Lees ook: