Drenthe is sinds vandaag een trekker op waterstof rijker

"Het rijdt bijna hetzelfde als de traditionele trekker, alleen omdat de waterstof bovenin zit, trilt de cabine iets meer. Voor de rest is het echt perfect", zegt Fuhler. "Het is een heel mooie machine met alles erop en eraan. En met alle comfort voor de chauffeur."

Brandstofcilinders

Een tankstation is er nog niet en toch verkiest het bedrijf waterstof boven een elektrische trekker. "Het voordeel van waterstof is dat het te transporteren is. We krijgen het in cilindervorm aangeleverd, dus als een machine op een plek is waar die niet eerst naar Groningen of naar een andere locatie kan om te tanken, kunnen we het aanbrengen. We denken dat dit efficiënter is dan dat we gaan laden met accu's", aldus Fuhler.

Het bedrijf hoopt binnen vijf of tien jaar helemaal vaarwel te kunnen zeggen tegen diesel. "Dit is eigenlijk het begin voor ons", legt hij uit. "We willen straks ook graag de grootverbruikers van brandstof over proberen te krijgen op elektriciteit of waterstof, zoals de grondverzetmachines, de agrarische tak en de recyclingtak."

Hogere kostprijs

De trekker is de helft duurder dan een gewoon exemplaar en subsidie is er niet bij. "Als ondernemer steek je je nek uit. Ik denk ook dat je opdrachtgevers erbij krijgt die het waarderen. En we zien al in aanbestedingen dat er op gescoord wordt als je investeert, meedenkt en meewerkt in verduurzaming."

De eerste klus van de waterstoftrekker is het maaien van het gras door waterschap Vechtstromen in de gemeente Hardenberg aanstaande maandag.