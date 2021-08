Cliënten Keroazie houden dezelfde zorg, ook na faillissement

Cliënten van de failliete Groningse zorgorganisatie Keroazie houden voorlopig dezelfde zorg. De leiding is overgenomen door curator Erik Eshuis. "We proberen de zorg zoals die nu is te continueren", zegt Eshuis.

De instelling, met meerdere locaties in Groningen, verleende ook zorg in Noord- en Midden-Drenthe. In onze provincie ging het om begeleiding van thuiswonende cliënten met bijvoorbeeld psychiatrische problemen, een verslavingsverleden of een licht verstandelijke beperking.

Normale gang van zaken

Net benoemd als curator van de failliete zorgorganisatie moet Eshuis allereerst ervoor zorgen dat de normale gang van zaken voor de cliënten doorgaat. "Ik heb daarover gesproken met de teamleiders", zegt hij tegen RTV Noord.

Keroazie had in verschillende kleinschalige locaties de zorg over vijftig mensen. Uiteindelijk moeten zowel de cliënten als de zestig personeelsleden elders worden ondergebracht. Eshuis vindt het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.

Nog steeds geld voor huidige zorg

Wat voor Eshuis nu ook aandacht heeft, is het vinden van voldoende geld voor de huidige zorgverlening. Daarover maakt hij zich op dit moment geen grote zorgen.

"Veel cliënten krijgen zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg. Die wordt onder meer betaald door overheid en zorgverzekeraars. Ook van het ministerie van Justitie en Veiligheid komt geld binnen, omdat een aantal cliënten begeleiding krijgen na een veroordeling. Die geldstromen blijven binnenkomen, alleen gaan die nu naar mij als curator van de instelling", vertelt Eshuis.

Wel is hij bezig om meer fondsen aan te boren om de zorg overeind te houden.