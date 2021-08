Drenten door naar achtste finales op EK Beachvolleybal

Katja Stam uit Kleindijk is met haar beachvolleybalpartner Raïsa Schoon doorgedrongen tot de achtste finales van het Europees kampioenschap in Wenen. Ook Nieuw-Buiner Christiaan Varenhorst heeft met Steven van de Velde de volgende ronde bereikt.

In de tussenronde was het duo Stam/Schoon te sterk voor het Italiaanse duo Marta Menegatti en Viktoria Orsi Toth in drie sets: 19-21, 21-14 en 15-13.

Varenhorst en Van de Velde goed begonnen

Bij de mannen was Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen succesvol. Samen met Steven van de Velde won hij vanochtend van de Italianen Jakob Windisch en Samuele Cottafava: 21-18, 25-27 en 15-12. Later op de dag versloegen ze in drie sets het Russische duo Krasilnikov/Stoyanovskiy met 21-12, 20-22 en 15-12. Dat koppel is de wereldkampioen en verliet de Olympische Spelen in Tokio met een zilveren medaille.

Vervolg

De uit Emmen afkomstige Madelein Meppelink wist met Sanne Keizer al een plek in de volgende ronde veilig te stellen. Zij wonnen gisteren beide groepsduels. De tweede ronde bij de vrouwen wordt morgen gespeeld. Keizer en Meppelink spelen dan tegen het Duitse duo Ittlinger/Behrens. De andere wedstrijd is een Nederlands onderonsje tussen Van Iersel/Ypma en Stam/Schoon. De winnaars gaan naar de kwartfinales.

