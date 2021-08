Ruben uit Schoonebeek bouwt megascherm voor spektakelstuk Noord

De productie heeft echter een Zuidoost-Drents tintje: Videotechnicus Ruben Wessels uit Schoonebeek verzorgt de beelden op een megascherm van 80 meter breed en 7 meter hoog.

Een druk op de knop en Ruben zet heel Nederland onder water. Digitaal dan, legt hij uit. Het zal een van de opzienbarende visuele trucjes tijdens de voorstelling zijn. 'Noord' handelt onder meer over de aardbevingsproblematiek en het gebrek aan respect dat de mens opbrengt voor de natuur.

Golven digitaal water

Dat laatste is een element dat ook in de voorgaande producties van artistiek leider Geke Hoogstins aan bod kwam. Tijdens het spektakel breken dijken door en digitaal water 'overspoelen' dan het publiek.

"Het publiek wordt letterlijk en figuurlijk ondergedompeld in de actie", aldus Wessels. Speciaal voor deze gelegenheid bouwde hij het scherm, dat het publiek in een boog van 180 graden deels omsluit, waar ook afwisselend decors op worden geprojecteerd.

Andere koek

"Voor mij en mijn bedrijf vormde dit een aardige uitdaging. Volgens mij is videoprojectie op deze schaal nog nooit eerder vertoond in Nederland."

Wessels is gepokt en gemazeld in zijn vakgebied. In de afgelopen acht jaar verzorgde hij de videotechniek voor de toerende producties van de Nederlandse Reisopera. Deze productie is voor hem andere koek. "We zitten niet in een theater, maar in een grote hal die speciaal wordt ingericht."

Wessels draait er zijn hand niet voor om. Hoe complexer hoe beter. "Voor een uitdaging ben ik altijd te vinden. Het vergt wat creativiteit wat betreft het meten en passen. Maar het gaat allemaal goed komen", lacht hij.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Geke Hoogstins staat in deze voorstelling stil bij onder meer de aardbevingsproblematiek. (Rechten: Ana Ivis)

Waarheid

'Noord' stipt de aardbevingsproblematiek in Groningen aan. De noordelijke bodem is op drift door toedoen van de mens. "De aarde beweegt, schudt en rommelt hier", vertelt Geke Hoogstins. "Na een beving verdwijnt een boerderij en een studente gaat op zoek naar de waarheid."

De zoektocht gaat gepaard met gevoelens, die zorgen voor een emotionele dijkdoorbraak bij de studente. Het moment waar de expertise van Wessels zich straks laat gelden. "De emotie die het hoofdpersonage ondergaat, wil ik op deze manier voelbaar maken bij het publiek", aldus Hoogstins.

Eindelijk spelen

Tijdens de voorstellingen is er ruimte voor ongeveer 700 bezoekers. "Maar we hopen op versoepelingen waardoor we kunnen opschalen naar 1000." Hoogstins is enorm blij en opgelucht dat de voorstelling door kan gaan na bijna twee jaar onzekerheid. "Je ziet iedereen stralen: we mogen eindelijk spelen."