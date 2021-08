Historische doelpuntenmaker vertrekt definitief naar Rusland

Eindelijk is het dan definitief: Glenn Bijl vertrekt bij FC Emmen. De 26-jarige verdediger verruilt zijn woonplaats Groningen voor een avontuur in Rusland, bij Kryliya Sovetov Samara.

De inmiddels 26-jarige Bijl kwam via SC Stadskanaal en FC Groningen in 2017 bij FC Emmen. Daar werd hij al snel een vaste kracht in de ploeg van Dick Lukkien. Bovendien zorgde hij voor de eerste eredivisietreffer van de club door op bezoek bij ADO Den Haag van afstand raak te

schieten. In totaal kwam Bijl tot 129 wedstrijden voor FC Emmen, waarin hij twaalf keer

scoorde.

'De eerste'

Overigens heeft Bijl meer unieke records in handen dan alleen de eerste goal in de eredivisie. Zo leverde ook de eerste assist, pakte hij de eerste rode kaart, incasseerde hij als eerste tien gele kaarten in de eredivisie én was hij de eerste Emmen-speler met 50 duels op het hoogste niveau. Ook scoorde hij de eerste eigen goal van de Drentse club in de eredivisie.

Michel Jansen: "Glenn Bijl heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen in de eredivisie, met name vanwege zijn loopvermogen en aanvallende kwaliteiten als rechtsback. Ik denk dat het publiek echt van hem heeft genoten en vice versa. Het is mooi voor hem dat hij nu de kans krijgt

op een nieuw avontuur, dat heeft hij verdiend."

Dick Lukkien sluit zich bij de woorden van Jansen aan: "Hij is toe aan een nieuwe stap. Hij is ook een speler die af en toe een nieuwe prikkel nodig is. Als ik heel eerlijk ben had ik hem liever gezien in een andere competitie, maar uiteraard hoop ik dat het voor hem een fantastische nieuwe stap wordt.

Uitzwaaimoment

Voorafgaand aan FC Emmen FC Eindhoven zal Bijl afscheid nemen van publiek.