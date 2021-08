Drenthe kan zich opmaken voor sterrenregen: 'Het zijn de ideale omstandigheden'

Volgens sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kunnen dat er zo'n zestig tot zeventig per uur zijn. "Dat maakt deze sterrenregen zo bijzonder, en daarmee boffen we", vertelt hij. Het hoogtepunt van de meteorenregen ligt volgens hem tussen half 3 vannacht en 5 uur in de ochtend. "Daarna treedt de schemering op, en is het weer gedaan. Bovendien moet je naar het noordoosten kijken", geeft hij als tip mee.

Tot komst van de volle maan 'genieten'

Jurriens heeft al genoten van de neerdalende sterren. De afgelopen nachten was er namelijk een 'voorproefje' te zien van de regen. "Er is al een aanloop hiernaartoe geweest, met de nodige vallende sterren. En ook in de nachten die nog gaan komen zijn ze nog te zien." Maar als de volle maan weer aan de hemel verschijnt, dan is het gebeurd. Dan wordt het 's nachts te licht buiten om de sterren goed waar te nemen. "Dat is aan het begin van volgende week, dus tot en met zondag kunnen we hiervan genieten", aldus Jurriens.

Waarom mensen vannacht opblijven, of de wekker zetten om de sterren uit de lucht te zien vallen? Jurriens: "Veel mensen hebben nu vakantie, waardoor er meer aandacht voor het fenomeen is. Er is tijd om te onthaasten, en Nederlanders zijn nu misschien meer op donkere plekken, zoals campings. Daardoor kunnen zij de meteoren beter zien." De sterrenliefhebber geeft aan dat in januari ook vaak een bekende sterrenregen te zien is, maar waar minder aandacht voor is. "Dan ga je niet snel rustig op de camping of in je eigen tuin zitten om naar boven te kijken", doelt hij op de koudere weersomstandigheden.

Laagdrempelig

De sterren kunnen 'gewoon' aanschouwd worden met het blote oog, zonder bril of speciale verrekijker. Daarnaast is het aan te raden om naar een zo donker mogelijke plek te gaan om richting de hemel te kijken. Dan zijn de sterren het best te zien in de lucht, vertelt Jurriens. "En je moet de mobiele telefoon wegdoen, want als je op het scherm kijkt, dan moeten je ogen weer aan het donker wennen." Dat vermindert de kwaliteit van het zicht.

Waar de sterrenkundige van de RUG zelf de meteorenregen gaat bekijken? Heeft hij een geheim stekje? "De afgelopen dagen zat ik hier in Groningen, maar ik had toch wel enige last van bewolking." Jurriens weet nog niet waar hij vannacht gaat zijn. "Misschien moet ik dan toch maar naar een plek in Drenthe komen."

Meteorenzwerm Perseïden De Perseïden, die vannacht het hoogtepunt bereikt, is een jaarlijkse meteorenzwerm. De meteoren zijn stofdeeltjes en brokjes van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde in zijn baan rond de zon door de puinwolk van de komeet vliegt, verbranden die deeltjes in de dampkring. Dat lijken dan vallende sterren. De Perseïden staan erom bekend dat ze heel snel door de hemel flitsen, met meer dan 200.000 kilometer per uur.

Goed weer voor de meteorenregen

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag zijn het vannacht de ideale weersomstandigheden om de vallende sterren te bekijken. "Die vallende sterren ga je wel zien." Van der Zwaag voorspelt dat een 'redelijk heldere' hemel. "Bovendien zitten we in het eerste kwartier, dus de maan komt pas na zonsopkomst tevoorschijn. Donker genoeg om veel lichtflitsen te zien."

Daarnaast daalt het kwik vannacht tot minima rond dertien tot veertien graden, en valt de wind weg. "Plaatselijk is er wel wat grondmist mogelijk, maar daar heb je geen last van als je naar boven kijkt", aldus Van der Zwaag. "Echt ideaal weer om de sterrenregen te bekijken vanuit je tuin, of ergens in de natuur."

Of later deze week het ook perfect weer is om een heldere sterrenhemel te zien, is nog twijfelachtig. Zowel vrijdag als zaterdag wordt meer bewolking voorspeld. Des te meer reden om er vannacht op uit te trekken, of vanuit het slaapkamerraam een blik te werpen naar buiten.