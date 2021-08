Nieuw-Weerdinge wil reconstructie van Weerdingerkanaal

De wens is niet nieuw. Drie jaar geleden werd een dorpsvisie opgesteld met daarin verbeterpunten. Volgens Katoen stond ook de reconstructie van het Weerdingerkanaal op het verlanglijstje.

"De burgemeester stelde tijdens een werkbezoek voor om een plan in te dienen." Katoen trok de stoute schoenen aan en leverde afgelopen maand het resultaat in op het gemeentehuis.

Troosteloos

Het Weerdingerkanaal ligt tussen Nieuw-Weerdinge en Ter Apel in en werd in het verleden intensief gebruikt voor de afvoer van turf richting het Stadskanaal. In de jaren zestig werd een flink deel van het kanaal, ongeveer 5 kilometer, gedempt.

Tussen het Derde en Tweede Kruisdiep rest een ondiepe, brede sloot. Aan weerszijden van het centrum rest niet meer dan een milde inkeping in het landschap. "Door verslibbing en inklinking is het hier en daar bijna helemaal dichtgegroeid." Alles bij elkaar geeft het maar een troosteloze aanblik, vindt Katoen.

Fietsbruggetjes

Goedkoop is het herstel niet. In eerdere gesprekken met de gemeente werd gesproken over een bedrag van tien miljoen euro. "Maar dan praat je over het bevaarbaar maken van het kanaal, inclusief de terugkeer van de bruggen."

Katoen denkt aan een bescheidener aanpak. Verbreden en uitdiepen, aanbrengen van een leemlaag en het vervangen van dammetjes door fietsbruggetjes. In dat geval zou je met twee tot drie miljoen euro een eind moeten komen, schat hij.

Kostenberekening

Het oude traject door het centrum (nabij dorpshuis De Badde) laat hij verder buiten het plan. Dit gedempte deel wordt ook gebruikt voor verschillende activiteiten zoals markten. In zijn ogen is het daarom minder praktisch om dit weer open te breken.

"De gesprekken moeten verder nog op gang komen. We zien het als een investering in de toekomst van het dorp. Dus laat de gemeente maar met een kostenberekening komen."

De gemeente Emmen bevestigt dat het plan is ingeleverd. Volgens een woordvoerder wordt er serieus naar gekeken. Door het zomerreces kan er echter nog niets gezegd worden over de haalbaarheid of de kosten.