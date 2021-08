Rood Wit TV #2: 'Op naar de hernieuwde kennismaking met de supporters'

Na het 1-1 gelijkspel in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Telstar mag FC Emmen morgenavond voor het eerst weer in eigen stadion aan de bak. FC Eindhoven is voor zo'n 5000 toeschouwers de tegenstander. Na een jaar corona-problematiek eindelijk weer een eens goedgevulde Oude Meerdijk.

Dick Lukkien kijkt er naar uit. "Het is een hernieuwde kennismaking met onze supporters. Zo zie ik het. Ze zijn in de eerste twee seizoenen eredivisie een ontzettende steun gebleken en helemaal in het tweede jaar was de wisselwerking tussen publiek en spelers geweldig. Maar ook vorig jaar, toen ze er niet bij mochten zijn hebben we heel veel steun gevoeld."

"Natuurlijk zien onze supporters heel veel nieuwe gezichten", vervolgt Lukkien. "Maar ik kan je vertellen dat al die nieuwe spelers heel veel hebben meegekregen van de support die wij de afgelopen jaren hebben gehad."

Het ene puntje bij Telstar zorgde voor flink wat teleurstelling. Bij de staf, de spelers en ook de supporters. "Maar ik vond dat wel iets te negatief", aldus Lukkien. "Kritisch zijn is goed, maar dan moet je ook zien wat er wel goed ging en dat miste ik wel een beetje. Ja, we speelden een goede oefencampagne en gingen voor de winst in Velsen. Maar het is logisch dat we nog niet daar zijn waar we willen. Dat het allemaal niet zo slecht was proefde ik ook uit de mond van Telstar-trainer Andries Jonker die blij was met een punt."

Apau en Bernadou

Tegen Eindhoven kan Lukkien weer beschikken over Mitch Apau en is ook Lucas Bernadou weer negentig minuten inzetbaar. Beide spelers zullen ook starten en dat gaat dan ten koste van Arnaud Luzayadio en Teun Bijleveld.

De opponent begon de competitie met een prima resultaat op eigen veld tegen een andere favoriet dit seizoen, FC Volendam. De Brabantse ploeg, getraind door Bob Penders, maakte een 0-2 achterstand door twee goals van Joey Sleegers.

Opstelling FC Emmen

Brouwer; Apau, Miguel, Veldmate, Hardeveld; Bernadou, Vlak, Van Ooijen; Toufiqui, Hilterman en Assehnoun