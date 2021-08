Sterren spotten in Drenthe (met een beetje geluk)

Vallende ster in het decor van de windmolen De Zaandplatte in Ruinen (Rechten: ANP / Hollandse Hoogte / Vincent Jannink)

Op lang niet alle plekken was het even goed zichtbaar, maar vannacht verschenen in Drenthe vallende sterren aan de hemel. De sterrenregen kon het beste worden gespot vanaf een donkere plek.

In steden was de jaarlijkse Perseïdenzwerm door lichtvervuiling minder te zien. "Strooilicht moet je niet hebben. Maar dat heb je juist wel op heel veel plaatsen, zoals kassen. Die verpesten dan de boel", legt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag uit. Ook bewolking gooide hier en daar roet in het eten.

Op donkere, heldere plekken in onze provincie kon de sterrenregen wel worden gezien. "Boswachter Henk Denkers heeft in Veenhuizen vannacht in een uur 32 vallende sterren gezien. Dat zijn er echt redelijk wat", zegt Van der Zwaag.

De sterrenregen is het hoogtepunt van de Perseïden, een meteorenzwerm die elk jaar in augustus te zien is. Wie de sterrenregen heeft gemist, krijgt de komende dagen nog herkansingen. Tot aan dinsdagochtend zijn de Perseïden nog te zien, maar minder dan afgelopen nacht.

Lees ook: