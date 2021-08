Zeehond geniet in De Onlanden

Het dier is woensdag door diverse voorbijgangers gezien. Vermoedelijk is de zeehond daar via Lauwersoog, het Reitdiep, Aduarderdiep, Hoendiep en Reitdiep terechtgekomen, meldt RTV Noord.

"Er stond hier een meneer te kijken", zegt voorbijgangster Machien van der Net, "en ik vroeg hem wat hij zag. Een zeehond, zei-ie, en ik zei ja, dat zal wel. Maar het was écht zo."

"Dit geloof je niet", zegt Diemer Top, die ook poolshoogte komt nemen. "Maar toch is het zo. Ik heb hem op foto's vastgelegd."

Eerder werd de zeehond tijdens een kanotocht al ontdekt door Tim Horneman. "We waren op zoek naar sporen van bevers en otters, zien we ineens een zeehond voorbij zwemmen!"

Horneman hield een excursie voor een groep van elf mensen. "We kwamen twee vissers tegen, stonden er even te praten, en toen zagen we hem. Ik dacht eerst nog: is het een bever? Maar nee, een zeehond! We zijn daarna verder gaan kanoën en hij is nog een paar keer gezien, de zeehond is nog heel dichtbij een van de kano's geweest."

De zeehond in het Peizerdiep (Rechten: Sietse Pleijzier)

'Zeehonden trekken vaker het land in'

Waarom de zeehond zo diep het land in is getrokken is niet bekend. "Het lijkt alsof het vaker voorkomt dat zeehonden het land in zwemmen", zegt Sander van Dijk van het zeehondencentrum in Pieterburen. "Elders in het land is het ook gebeurd."

"Of het te maken heeft met de grote populatie in de Waddenzee? Geen idee. Het zou ook kunnen zijn dat het alleen lijkt of het vaker voorkomt, omdat er vaker beelden via sociale media worden gedeeld."

Niet vangen

Volgens Van Dijk kunnen zeehonden prima langere tijd in zoet water bivakkeren. "Zolang er niets geks gebeurt, gaan wij het dier ook niet vangen", zegt hij. "De kans is groot dat de zeehond uit eigen beweging terug naar zee zwemt."

Lees ook: