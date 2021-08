Dit weekend in de Drentse natuur: 14 en 15 augustus

Zin om de natuur in te gaan dit weekend? Met een van de boeiende excursies kom je meer te weten over de Drentse natuur. Ondertussen wordt onder de naam #24uurNatuur een waarnemingen-marathon gehouden.

Kijk in de ROEG!-agenda voor meer activiteiten. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Marathon natuurspotten

Welke dieren en planten kom jij morgen tegen? Laat het weten via #24uurNatuur - je doet dan mee aan de marathon van SoortenNL. Met de gratis app ObsIdentify heb je er hulp bij. Maak een foto en leer meteen meer over de plant of het dier die op jouw foto staat. De waarnemingen dragen bij aan kennis van en onderzoek over de natuur.

Geheimen ontrafeld

Ga zaterdag op pad met een gids om de geheimen van het Kniphorstbosch te ontdekken. Je wandelt vanuit Anloo langs de historische Noordesch naar het gebied Kniphorstbosch. Een excursie met aandacht voor de landschapsgeschiedenis, 'bergjes' met geheimzinnige namen, plekken met unieke veldnamen (toponiemen) en verdwenen hunebedden én middeleeuwse 'trekwegen'.

Permacultuur

Wil je meer weten over het toepassen van permacultuur? Zondag geeft Arthur Buitelaar een rondleiding op permacultuur-boerderij Het Moeras. Hij deelt de kennis en ervaring die hij de afgelopen tien jaar heeft opgedaan. Denk aan het maken van compost, het telen van groenten en het inmaken van voedsel.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebook-pagina Op pad in de Drentse natuur.