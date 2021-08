Col du VAM opgenomen in Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier

De VAM-berg is onder meer bekend van de Ronde van Drenthe. De afvalberg was ook in het parcours opgenomen van het NK wielrennen van 2021 en 2020.

De rit rond de kuitenbijter vervangt de wielerronde van Leek, die oorspronkelijk op 1 september was gepland. Maar er was niet genoeg steun om de wedstrijd in het centrum te verrijden. "Toen Leek zich als een van de organiserende dorpen van de Wielermeerdaagse had teruggetrokken zijn we als bestuur van de stichting Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier meteen op zoek gegaan naar een alternatief", aldus voorzitter Hindrik Aalders.

'Kans met beide handen aangepakt'

"Natuurlijk hebben we eerst gekeken naar mogelijkheden binnen de twee gemeenten, maar om verschillende redenen bleek dit op korte termijn niet haalbaar. Toen de mogelijkheid zich voordeed om een wedstrijd op de Col du VAM te organiseren hebben we dat met beide handen aangepakt."

Waarschijnlijk gaat de Wielermeerdaagse dit jaar eenmalig over de VAM-berg. Traditiegetrouw worden de koersen van de wielerwedstrijd namelijk binnen de Drentse gemeente Noordenveld en het Groningse Westerkwartier verreden.

De Wielermeerdaagse begint op maandag 30 augustus in Nieuw-Roden. Dinsdag wordt een criterium gereden in Peize en na de Col du VAM zal op donderdag 2 september traditioneel de finale worden verreden in de Wilp.

