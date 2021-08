Mogelijk vaker stadsbraderie in Meppel na geslaagde 'mini-Meppeldag'

Meppel kan zich mogelijk vaker opmaken voor een stadsbraderie. De 'mini-Meppeldag' is gisteren zo succesvol verlopen, dat het een optie is om de markt in het centrum van de stad vaker te organiseren.

Dat blijkt na een evaluatie tussen centrummanager Arnold Schuurman, de ondernemers en de gemeente. "Uit dat gesprek bleek wel dat dit concept geschikt is om nog eens te herhalen, bijvoorbeeld in september", aldus Schuurman.

Binnen de coronaregels

De stadsbraderie verliep niet alleen gezellig, maar ook de coronamaatregelen werden volgens de voorschriften nageleefd. En dat was ook de bedoeling, want de gemeente was scherp op drukte. Er werd gedurende de middag meerdere keren gecontroleerd en geëvalueerd. Toch was het allemaal te overzien. "Het was wel druk, maar niet onverantwoord druk", vertelt Schuurman. "Er waren zo'n 3500 tot 4000 bezoekers op de braderie en dat is conform de coronaregels."

Niet alleen de centrummanager zelf, ook de gemeente is tevreden over het verloop van de mini-Meppeldag. "De gemeente en de organisatie van de braderie zijn positief over het verloop", reageert een woordvoerder. "Ondernemers hebben voor genoeg afstand tussen de kramen gezorgd en bezoekers hielden zich aan de maatregelen."

'Alleen maar blije gezichten'

Voor de ondernemers bleek het evenement bovendien de ideale gelegenheid om weer wat omzet te draaien. "Zij mochten eindelijk weer 'buitenspelen', en daar waren ze aan toe", aldus Schuurman. "Er werd behoorlijk wat omzet gedraaid, en dat is ook wel broodnodig na zo'n coronajaar." Daarnaast waren de inwoners van Meppel ook blij. "Op mijn telefoon heb ik een stappenteller. Die telde 12.000 stappen in één middag, en onderweg heb ik alleen maar blije gezichten gezien."

