Eén ziekenhuisopname en 59 nieuwe coronagevallen in Drenthe gemeld

In Drenthe is tot vanochtend 10.00 uur melding gemaakt van 59 nieuwe positieve coronatestuitslagen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een inwoner van de gemeente Midden-Drenthe is opgenomen in het ziekenhuis.

Er zijn geen overlijdens in onze provincie bekend. Over de afgelopen week worden gemiddeld 38 positieve tests per dag gemeld in Drenthe.

Ziekenhuisbezetting

In de ziekenhuizen in onze provincie liggen acht coronapatiënten, meldt het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN). Dat is een verdubbeling ten opzichte van gisteren. Op de ic's in Drenthe liggen momenteel twee mensen met het coronavirus, evenveel als gisteren werd gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 13-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1595 (+2) 7 20 Assen 4362 (+6) 69 15 Borger-Odoorn 1698 (+5) 33 15 Coevorden 3095 (+7) 57 31 Emmen 9591 (+11) 170 80 Hoogeveen 5073 (+2) 77 41 Meppel 2564 (+15) 34 27 Midden-Drenthe 2234 (+1) 36 (+1) 30 Noordenveld 2014 (+1) 32 26 Tynaarlo 1887 (+6) 25 24 Westerveld 1056 (+1) 17 21 De Wolden 2162 (+2) 33 24 Onbekend 63 0 0

Landelijk

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2.718 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de Nederlandse ziekenhuizen neemt het aantal opgenomen coronapatiënten langzaam maar zeker af. Er liggen nu 646 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat waren er gisteren 649. Van de 646 patiënten liggen er 196 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).