Bestuur TT Museum is het wachten zat: 'Wil de gemeente wel een museum?'

"Ik vind het onbegrijpelijk, hoe dit allemaal gaat. Zwaar teleurgesteld is nog zacht uitgedrukt, ik ben gewoon pissed off", moppert secretaris Ruud Wiersema van het stichtingsbestuur. Voorzitter Sandra Hoekman drukt zich liever wat diplomatieker uit. "We moeten straks nog wel zaken doen met de gemeente", zegt ze. "Maar het is echt weer zo'n van-het-kastje-naar-de-muurverhaal, en daar ben ik goed flauw van."

2,5 ton nodig

Hoewel de club al jaren bezig is met de museumplannen, is in februari een officieel subsidieverzoek ingediend bij de gemeente om het project met 2,5 ton te steunen. Er moet in totaal 800.000 euro op tafel komen, van verschillende financiers en sponsors, om het TT Museum daadwerkelijk aan de Brinkstraat, in voormalig discotheek Diana, van de grond te trekken. "Maar we zitten in een vicieuze cirkel. De andere mogelijke financiers vragen ons namelijk wat bijvoorbeeld de gemeente Assen bijdraagt. 'Nog niks', zeggen we dan. Nou, dan raad je al wat de anderen zeggen", zegt Hoekman.

Er wordt gemikt op 25.000 bezoekers op jaarbasis, met de bedoeling zelf de broek op te houden. Dus een jaarlijkse exploitatiesubsidie is niet nodig. "Er zijn inmiddels allerlei haalbaarheidsonderzoeken geweest, er is een businessplan, alles ligt bij de gemeente. We hebben verschillende ambtelijke overleggen gehad, maar daar schieten we niks mee op", verzucht het duo.

Motor-DNA mist

Deze week hebben ze maar eens een brief gestuurd naar het college van B en W. De hamvraag daarin is: wil het gemeentebestuur van Assen eigenlijk wel een TT Museum? "Want we hebben sterk de indruk dat het motor-DNA in het stadhuis ontbreekt. Of dat nou komt door een paar wethouders en ambtenaren op sleutelposities, die niet in Assen wonen, ik heb geen idee. Maar toen ik jaren geleden in het college zat als wethouder (voor Stadspartij PLOP, red), was het motor-DNA duidelijk aanwezig, en er was enthousiasme. Nu mis ik dat echt", aldus Wiersema.

(Verhaal gaat verder de video)

Hoger ambitieniveau

Voor het zomerreces zei wethouder Bob Bergsma in de gemeenteraad nog 'niet afwijzend tegenover een TT Museum te staan'. "Het past zeker in het DNA van Assen. Maar de initiatiefnemers moeten meer draagvlak zoeken, ook bij andere financiers aankloppen, en de businesscase mag kwalitatief beter, met een hoger ambitieniveau", was de kritiek van Bergsma. "Niet alleen de overheid moet er geld insteken, je kunt ook denken aan financiering uit de particuliere wereld, of bijvoorbeeld uit de motorwereld", suggereerde Bergsma.

Hoekman en Wiersema snappen die kritiek niet. "We hebben verschillende gesprekken gehad op het stadhuis, en die hadden dezelfde strekking. Maar als we dan vragen: 'Wat voor ambitieniveau willen jullie dan? Waar moeten we precies aan denken? Noem eens voorbeelden', dan blijft het stil." Verder is er volgens hen meer dan voldoende draagvlak in Assen, zoals bij het Drents Museum, ondernemers en de binnenstadvereniging. Ook de zoektocht naar andere financiers, daar is Stichting TT Museum mee bezig. "Het TT Circuit staat er erg positief in, willen ook best wat doen, maar net als andere investeerders stellen ze als voorwaarde dat dan ook de gemeente meebetaalt. Daar ga je alweer", zegt Hoekman.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

In afwachting van een TT Museum, liggen historische spullen van het TT Circuit te versloffen in de opslag (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Aangetaste spullen

Ondertussen ligt een bonte verzameling aan historische TT-spullen te verpieteren in een opslagruimte op het stadsbedrijvenpark. "De klimatologische omstandigheden zijn hier helemaal niet goed. Zomers te heet, in de winter te koud en te vochtig. En dat is van invloed op de spullen. Daar moeten we zuinig op zijn, want sommige voorwerpen zijn wel honderd jaar oud", vertelt conservator Henk Eising van het toekomstige TT Museum.

Hij snapt niks van de houding van de gemeente Assen. "Voor van alles en nog wat is geld. Laatst nog weer voor een centrum voor Hedendaagse Kunst aan de Vaart. Dat is binnen een jaar geregeld. En het TT Museum, waarmee we al jaren bezig zijn, daarover doen ze dan zo ingewikkeld. Heel wat Assenaren vragen zich met ons af, waarom dit toch allemaal zo lang moet duren. Assen is toch dé motorstad? Daar staan we wereldwijd om bekend. Zeg je Assen, dan zeg je TT, motorsport en TT Circuit. En daar hoort ook zeker een TT Museum bij. Dus Assen, kom over de brug", besluit Eising.

College nog op reces

De brief waarin de Stichting TT Museum nu opheldering eist van het college, is inmiddels bekend op het stadhuis. Maar het college is pas volgende week terug van zomerreces, en kan daarom volgens een woordvoerder 'nog niet reageren'. "En als het college dan al een reactie heeft, dan delen ze die eerst met de initiatiefnemers."

Deze historische bordjes van het TT Circuit zijn volgens conservator Henk Eising al aangetast door het slechte klimaat in de opslag (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: